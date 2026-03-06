Bauernregel: "Um den Tag des Fridolin,..."

Der 6. März markiert im Bauernkalender einen entscheidenden Wendepunkt.

Es ist der Gedenktag des Heiligen Fridolin von Säckingen – und wenn man den alten Wetterregeln Glauben schenkt, ist dies der Tag, an dem der Winter endgültig seine Koffer packen muss. Obwohl uns der März oft noch mit tückischem Frost oder spätem Schneegestöber überrascht, dient St. Fridolin als optimistischer Türsteher des Frühlings.

Der Abschied von Frost und Flocken

Die bekanntesten Sprüche zum heutigen Tag drehen sich um das Ende der kalten Jahreszeit. Man spürt förmlich die Erleichterung der Bauern, die nach den langen, dunklen Monaten auf die erste echte Wärme hoffen:

„Um den Tag des Fridolin, da zieht der letzte Winter hin.“

„Nach Fridolin, da zieht der Winter hin.“

Diese Reime sind mehr als nur frommes Wunschdenken. Meteorologisch gesehen nimmt die Sonneneinstrahlung Anfang März massiv zu, und die Chance auf dauerhafte Frostperioden sinkt rapide.

Aufbruch auf den Weiden und Feldern

Fridolin war jedoch nicht nur ein Wetterbote, sondern auch das Signal für den Startschuss in der Landwirtschaft. Während Mensch und Tier im Winter oft eng zusammengerückt in den Ställen blieben, hieß es nun: Ab nach draußen!



Ein schönes Bild zeichnet die Regel:

„Mit ihren Schafen wieder hin, so zieh’n die Schäfer an Fridolin.“

Dies deutet darauf hin, dass die Wanderschafhaltung ihre Winterquartiere verließ oder die Tiere erstmals wieder auf die frischen, wenn auch noch kargen Frühlingsweiden getrieben wurden. Es ist die Zeit der Bewegung und der Neubelebung der Natur.



Für die Ackerbauern wurde es am 6. März sogar richtig ernst. Wer jetzt noch faul in der Stube saß, bekam Probleme mit dem Zeitplan:

„Nach dem Tag des Fridolein, da muss der Pflug auf dem Felde sein.“

Sobald der Boden frostfrei und abgetrocknet ist, beginnt die Vorbereitung für die Aussaat. Diese Regel mahnt zur Eile, denn das kurze Zeitfenster des Vorfrühlings muss genutzt werden, um die Grundlage für eine gute Ernte im Sommer zu legen.