UMFRAGE NEU.png

Regierung

Umfrage: Dreierkoalition erholt sich - aber FPÖ bleibt klare Nr. 1

05.03.26, 22:00
Ein Jahr nach ihrem Start kann sich die Dreierkoalition in der aktuellen oe24-Umfrage zumindest ein bisschen erholen.

Zum ersten Geburtstag gibt es für die Regierungsmannschaft zwar keine Riesentorte, aber immerhin ein Lebenszeichen. In der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 16. 2. bis 3. 3.) können zumindest ÖVPÖ und SPÖ ein bisschen zulegen.

sonntag260305
© oe24

FPÖ bleibt vorne: Die Partei von Herbert Kickl steht wie eingemauert bei 36 %, zwar nicht ihr Höchstwert, aber eben stabil.

Christian Stocker und seine ÖVP dürfen sich über ein zartes Plus freuen. Mit 23 % (+1) festigen sie den zweiten Platz. Allerdings ist Platz 1 noch weit entfernt - konkret 13 Punkte.

Lüfterl vor dem Parteitag?

Die Überraschung der Woche ist aber die SPÖ. Die Genossen klettern auf 18 % (+2). Das ist zwar immer noch weit weg von alten Ansprüchen, aber es ist das deutlichste Lebenszeichen seit Langem. Ob die Themen Teuerung und Wohnen endlich verfangen oder ob die internen Grabenkämpfe einfach nur mal kurz Pause machen, wird die nächste Zeit und vor allem der Parteitag am kommenden Samstag zeigen. Zuletzt war die Partei von Andreas Babler auf ein historisches Tief von 16 % abgerutscht, jetzt gibt es wenigstens ein kleines Plus.

Durchwachsen schaut es hingegen bei den NEOS aus. Die Pinken rutschen auf 8 % (-1) ab.

