Pistenarbeiter findet toten Snowboarder in Skigebiet

Tragischer Unfall im steirischen Skigebiet Loser: Ein 47-jähriger Snowboarder aus Wien ist am Freitagabend tödlich verunglückt.

Gegen 21.45 Uhr bemerkte ein Fahrer eines Pistengeräts eine reglose Person abseits der Piste. Der Mann alarmierte umgehend die Bergrettung Ausseerland. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, wenig später traf auch eine Notärztin am Unfallort ein. Für den Snowboarder kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Alpinpolizei Liezen führte am Samstag umfangreiche Erhebungen durch. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der 47-Jährige bereits gegen 18.30 Uhr bei einer Abfahrt in einem steilen Abschnitt aus bislang ungeklärter Ursache von der Piste abgekommen sein. In weiterer Folge prallte er gegen einen Baum und kam rund drei Meter unterhalb der Kollisionsstelle zum Liegen.

Warum der Mann die Piste verließ, ist derzeit noch unklar. Der genaue Unfallhergang wird weiterhin untersucht. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor.