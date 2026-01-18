Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Skifahrer
© getty

In Obertauern

Snowboarder crasht Skifahrer und lässt ihn schwer verletzt liegen

18.01.26, 15:36
Teilen

55-Jähriger in Salzburg vermutlich von Snowboarder gerammt - Polizei sucht Zeugen

Ein 55-jähriger Skifahrer ist am Samstagnachmittag im Salzburger Skigebiet Obertauern von einem unbekannten Wintersportler gerammt und schwer verletzt liegen gelassen worden.

Blieb in einem Sicherheitsnetz hängen 

Der Mann war vermutlich mit einem Snowboarder seitlich kollidiert, der Unfallverursacher blieb in einem Sicherheitsnetz hängen und konnte sich nur mit Hilfe einer anderen Person befreien. Danach fuhr er davon und ließ den Schwerverletzten im Stich, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Blauen Piste 9c 

Der Zusammenstoß passierte auf einer blauen Piste 9c. Die Polizei suchte am Sonntag nach Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben könnten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden