Snowboarder crasht Skifahrer und lässt ihn schwer verletzt liegen

55-Jähriger in Salzburg vermutlich von Snowboarder gerammt - Polizei sucht Zeugen

Ein 55-jähriger Skifahrer ist am Samstagnachmittag im Salzburger Skigebiet Obertauern von einem unbekannten Wintersportler gerammt und schwer verletzt liegen gelassen worden.

Blieb in einem Sicherheitsnetz hängen

Der Mann war vermutlich mit einem Snowboarder seitlich kollidiert, der Unfallverursacher blieb in einem Sicherheitsnetz hängen und konnte sich nur mit Hilfe einer anderen Person befreien. Danach fuhr er davon und ließ den Schwerverletzten im Stich, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Blauen Piste 9c

Der Zusammenstoß passierte auf einer blauen Piste 9c. Die Polizei suchte am Sonntag nach Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben könnten.