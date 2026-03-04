10-jähriges Mädchen aus Speicherteich gerettet

Das Kind konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem Speicherteich, in den es gefallen war, befreien. Die Elfjährige Freundin rief sofort um Hilfe.

Hirschegg. Ein zehnjähriges Mädchen ist beim Spielen mit einer Freundin in den Speicherteich Rohrsee oberhalb von Hirschegg (Bezirk Bregenz) gerutscht. Die Mädchen waren am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr auf der Steinmauer, die rund um den Teich verläuft, balanciert. Die Zehnjährige verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte von der Mauer. Sie sank bis zum Hals ins kalte Wasser, konnte jedoch ihren Kopf über Wasser halten, teilte die Polizei Vorarlberg am Abend mit.

Die Elfjährige Freundin rief sofort um Hilfe. Ein vorbeikommender deutscher Wanderer hörte die Hilferufe und setzte umgehend einen Notruf ab. Auch ein Anrainer, der die Kinder beim Spielen im Bereich des Teiches bemerkt hatte, eilte mit einer langen Metallstange zur Hilfe. Er konnte das Mädchen damit aus dem Wasser ziehen. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte versorgten das Mädchen und wärmten sie mit mehreren Decken. Der Notarzt stellte eine leichte Unterkühlung fest. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Nach dem Einsatz konnte das Mädchen ihrer Mutter übergeben werden.