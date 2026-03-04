Alles zu oe24VIP
Klinik Innsbruck
In Tirol

17-Jährige nach Snowboardunfall im Spital gestorben

04.03.26, 17:51
Einige Wochen nach ihrem Snowboardunfall im Skigebiet Rifflsee (Bezirk Imst) ist die 17-jährige Polin an ihren schweren Verletzungen in der Klinik Innsbruck gestorben.

Wenns. Eine 17-Jährige ist nach einem Snowboardunfall, der sich bereits Mitte Februar im Skigebiet Rifflsee im Tiroler Pitztal ereignet hatte, am Dienstag in der Innsbrucker Klinik gestorben. Die Jugendliche war offenbar auf einer Piste gestürzt und regungslos liegengeblieben. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik gebracht. Dort erlag die Polin nun drei Wochen später ihren Verletzungen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Jugendliche war mit einer Schülergruppe im Skigebiet unterwegs gewesen. Über den genauen Unfallhergang herrschte indes Ungewissheit, nachdem es keine Zeugen gegeben hatte. Die Exekutive war jedoch von einem massiven Aufprall am Hinterkopf ausgegangen, nachdem ihr Snowboardhelm gebrochen war. Es gab keine Hinweise auf eine Kollision mit einem weiteren Wintersportler. Sie wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Klinik geflogen.

