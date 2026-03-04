Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Fiakerpferd bricht zusammen – tot
© VGT

Wien-Simmering

Fiakerpferd bricht zusammen – eingeschläfert

04.03.26, 16:04
Teilen

Wie ein Augenzeuge gegenüber den Tierschützern vom "Verein gegen Tierfabriken" (VGT) berichtet, brach heute in Wien-Simmering ein Fiakerpferd zusammen. Es musste eingeschläfert werden.

Wien. Schockierende Szenen spielten sich heute um 11.30 Uhr bei der Haidestraße in Wien-Simmering (11. Bezirk) ab: Ein Augenzeuge berichtet gegenüber VGT, dass ein Fiakerpferd zusammengebrochen auf der Straße lag. Einige Fiakerfahrer hätten wiederholt versucht, das Pferd wieder aufzurichten – laut dem Augenzeugen misslang ihnen das aber. 

Eine weitere Augenzeugin – sie war erst später am Unfallort – sagt, dass das Pferd über einen längeren Zeitraum regungslos, ohne die Nüstern zu bewegen, auf dem Boden gelegen sei. "Mittlerweile hat sich bestätigt, dass das Pferd noch vor Ort eingeschläfert wurde", berichtet der VGT.

Fiakerpferd bricht zusammen – tot
© VGT

Fiakerpferd bricht zusammen – tot
© VGT

Fiakerpferd bricht zusammen – tot
© VGT

VGT: "Eine Stadt ist kein Ort für Pferde"

"Eine Stadt ist kein Ort für Pferde, es ist zu gefährlich, zu laut, zu stressig", so die Tierschützer. Sie fordern nun von Tierschutzstadtrat Czernohorszky, sich für ein Ende der Fiaker in Wien einzusetzen. "Jeder Unfall mit Pferden ist einer zu viel!", so der VGT.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen