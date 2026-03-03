St. Pölten seit 40 Jahren Hauptstadt

Vor 40 Jahren ist St. Pölten zur Landeshauptstadt von Niederösterreich gekürt worden. Davor war bei einer Volksbefragung am 1. und 2. März 1986 erhoben worden, ob die Bevölkerung überhaupt für eine Hauptstadt des Bundeslandes war. 56 Prozent stimmten dafür.

Begeben wir uns auf eine historische Reise. Mit kreativ gestalteten Werbeslogans warb Niederösterreich 1985 für eine eigene Hauptstadt. Plakate und Inserate suggerierten, dass dem Land ohne Hauptstadt das "Lächeln der ‚Mona Lisa‘“ fehle oder es wie ein "Gulasch ohne Saft“ sei.

© ORF/Archiv

Die Diskussion über eine eigene Landeshauptstadt war damals so alt wie die Geschichte des Bundeslandes mit Inkrafttreten des Trennungsgesetzes für Niederösterreich und Wien am 1. Jänner 1922. Denn trotz der Trennung war der Sitz des niederösterreichischen Landtages und der Landesregierung noch immer das historische Landhaus in der Wiener Herrengasse geblieben.

Knappe Volksbefragung brachte Entscheidung

Während die ÖVP die Hauptstadtpläne unterstützte, stand die SPÖ dem Vorhaben skeptisch gegenüber. Den Ausschlag sollte eine Volksbefragung geben. Schon damals also waren Volksbefragungen "en vogue". Am 1. und 2. März 1986 konnte die niederösterreichische Bevölkerung schließlich über eine eigene Landeshauptstadt abstimmen. Fünf Städte standen zur Auswahl: Baden, Tulln, Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt. St. Pölten setzte sich mit 45 Prozent der Stimmen durch.

Politische Einigung

Für den damaligen Landeshauptmann Siegfried Ludwig (ÖVP) war das Ergebnis der Volksbefragung ein persönlicher Triumph. Die Medien bezeichneten ihn als "Vater der Landeshauptstadt“: Ludwig war von 1981 bis 1992 Landeshauptmann von Niederösterreich. Er drängte jahrelang darauf, die Landesregierung von Wien nach Niederösterreich zu verlegen. Die Entscheidung der Volksbefragung war jedoch nur verbindlich, wenn beide Parteien zustimmten. ÖVP und SPÖ konnten sich in weiterer Folge auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Der Landtag beschloss am 10. Juli 1986 einstimmig eine Verfassungsänderung, die St. Pölten zur Landeshauptstadt erklärte. Siegreich gefeiert wurde dieser historische Schritt am nächsten Tag mit einem Stadtfest. Seitdem wird dieses Ereignis jährlich gewürdigt.

Ausstellung ab Mai in St. Pölten

In St. Pölten wird ab 19. Mai anlässlich des heurigen Jubiläums eine Ausstellung zum Thema "40 Jahre Landeshauptstadt“ zu sehen sein. Erarbeitet wurde die Schau als Kooperation zwischen dem Museum Niederösterreich und dem Stadtmuseum. Inhalte werden in beiden Häusern sowie an zehn öffentlichen Plätzen zu sehen sein. Dort will man die vergangenen vier Jahrzehnte „Revue passieren“ lassen, hieß es am Montag seitens des Rathauses in einer Aussendung.