Alexander Pröll
© APA/HELMUT FOHRINGER

1-Jahres-Bilanz

Regierung: 933 Maßnahmen und "gemeinsame Sonnenaufgänge"

04.03.26, 17:25
Am Mittwoch zogen auch die Regierungskoordinatoren eine 1-Jahres-Bilanz. 

Am Dienstag vor einem Jahr wurde die erste Dreier-Koalition Österreichs angelobt. Dementsprechend zogen die Parteichefs auch eine Zwischenbilanz. Am Mittwoch folgten dann die Regierungskoordinatoren Alexander Pröll (ÖVP), Michaela Schmidt (SPÖ) und Armin Hübner (NEOS) mit einem eigenen Resümee.

Insgesamt wurden seit dem Amtsantritt seien 579 Ministerratsvorträge, 130 Gesetze und 224 Verordnungen - also in Summe 933 Maßnahmen beschlossen worden.

"Durften gemeinsam viele Sonnenaufgänge bewundern"

Pröll betonte, dass oft bis in die frühen Morgenstunden verhandelt worden sei. "Wir durften gemeinsam viele Sonnenaufgänge bewundern", scherzte der Digitalisierungs-Staatssekretär.  

Schmidt erklärte, man habe bewiesen, "dass wir kompromissfähig sind". Das werde man auch künftig so weiterführen. Auch NEOS-Koordinator Hübner fand lobende Worte. Beim Koordinieren komme es zwar öfter zu "Reibung", aber dadurch auch zu "Bewegung", so der Pinke.

