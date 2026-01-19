Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Kletterhalle
© Getty (Symbolbild)

War nicht gesichert

In Kletterhalle: Sportler (25) stürzte 4 Meter in die Tiefe

19.01.26, 09:02 | Aktualisiert: 19.01.26, 10:57
Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

 

Tirol. Ein 25-Jähriger ist in einer Kletterhalle im Tiroler Bezirk Kufstein aus einer Höhe von vier Metern abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Sportler hatte zuvor mittels Selbstsicherung bereits mehrere Routen absolviert.

Später verwendete er die Sicherung jedoch nicht mehr und verlor bei einer schwierigen Route den Halt. Er zog sich Verletzungen am Sprunggelenk und der Hüfte zu, berichtete die Polizei. Der Kletterer wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

