Teenie-Bande nach iPhone-Coup geschnappt - jüngster Täter erst 12!

Nach einem Einbruch in einen Handyshop konnte die Polizei in Simmering vier Teenies mit reichlich Beute einkassieren. Den amtsbekannten vier Burschen - der jüngste von ihnen ein 12-jähriger Syrer - konnten noch weitere Coups nachgewiesen werden.

Wien. Ein Zeuge hatte in der Nacht auf Sonntag um drei Uhr in der Früh vier Jugendliche beobachtet, wie die kriminellen Früchtchen gerade in einen Handyshop im 11. Bezirk einbrachen. Der Anwohner alarmierte die Polizei.

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering kurz darauf vor Ort eintrafen, ergriffen die jungen nächtlichen Gestalten die Flucht, konnten jedoch im Nahbereich angehalten werden. Im Zuge der Durchsuchungen wurde mutmaßliches Diebesgut vorgefunden und sichergestellt. Dabei handelte es sich um mehrere hochpreisige funkelnagelneue iPhones sowie 800 Euro Bargeld - die Hälfte davon aus der aufgebrochenen Kasse des Handyshops, die sie bereits brüderlich aufgeteilt hatten.

In unmittelbarer Umgebung der Tatörtlichkeit stellten die Beamten zudem einen Einkaufswagen mit weiterem Diebesgut - unter anderem eine PlayStation 5, sicher, den die Bande zurückgelassen. Die Teenies wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten ihnen zahlreiche weitere versuchte sowie vollendete Einbruchsdiebstähle der letzten Tage in Geschäftslokale, darunter Handyshops, Trafiken und Tankstellen, sowie in ein Restaurant in verschiedenen Bezirken Wiens zugeordnet werden. Zu den Tatvorwürfen zeigten sich die Jugendlichen großteils geständig.

Drei der Tatverdächtigen (ein 14-jähriger Tschetschene, ein 15-jähriger Slowake und ein 16-jähriger Syrer) befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Der vierte Komplize, ein erst 12-jähriger Syrer, wurde seinen Obsorgeberechtigten - in diesem Fall eine Krisen-WG der Stadt Wien - übergeben. Alle vier sind übrigens hinlänglich amtsbekannte Serien- und Intensivtäter.