Pocher schießt seine Partnerin ab & ersetzt sie direkt

Oliver Pocher macht immer Schlagzeilen. Auch diesmal leistet er sich einen Move, der Fans und Hatern nicht verborgen bleibt.

Der berüchtigte Pocher-Podcast sorgt nun für Wirbel. Denn Gründer Oliver Pocher nimmt seit Jahren seinen Podcast gemeinsam mit Kollegin und Aufnahmepartnerin Sandy auf.

"So nicht mehr gefühlt"

Doch jetzt kommt alles anders. Pocher muss diesmal auf sie verzichten und schmeißt sie quasi raus, denn Sandy, mit eigentlichem Namen Alessandra Meyer-Wölden, hat das Projekt mit Pocher laut seiner Aussage in einer Folge, die der "Bild" vorab zugeschickt wurde, "so nicht mehr gefühlt".

Oliver Pocher kommentiert die niedrigen Quoten mit deutlichen Worten. © getty

Sandy-Ersatz ist startbereit

Scheinbar ist sie also freiwillig gegangen, das kann ihr wohl keiner bei dem umstrittenen Pocher übelnehmen. Was auch immer ihre Gründe dafür waren. Fix ist jetzt aber auch, wer den Podcast stattdessen mit Pocher aufnimmt. Es ist niemand Geringeres als sein erst kürzlich frisch eingezogener Mitbewohner Pietro Lombardi, sehr bekannt aus DSDS-Zeiten, der nun in seinem Keller in einer "Männer-Bude-Deluxe" haust.

© Pocher Club

So schnell hat Pocher seinen Ersatz für Sandy gefunden. Wir wünschen ihr jedenfalls alles Gute und sind gespannt auf die nächste Folge.