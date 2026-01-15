Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Matschitz Swarovski Dakar
© Getty

Power-Paar

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz: Liebes-Abenteuer neigt sich dem Ende zu

15.01.26, 15:19
Teilen

Am Samstag geht die Wüsten-Rallye nach insgesamt 13 Etappen zu Ende. Bisher haben sich beide tapfer geschlagen –  außerdem sind sie als Paar noch weiter zusammengewachsen. 

8.000 Kilometer durch Sanddünen, Gebirgsketten und die endlosen Weiten der Wüste: Die Rallye Dakar, ehemals bekannt als Paris-Dakar, zählt seit jeher zu den härtesten Motorsport-Herausforderungen der Welt. Seit 2020 findet das legendäre Rennen jedes Frühjahr in Saudi-Arabien statt – ein Ortswechsel, der das Spektakel nicht nur für Profi-Rennfahrer attraktiver gemacht hat, sondern auch zunehmend wohlhabende Teilnehmer anzieht, die den Nervenkitzel am Steuer hochgezüchteter Geländewagen suchen.

Mehr lesen: 

Bei der diesjährigen Rallye Dakar 2026, die am kommenden Samstag nach insgesamt 13 Etappen zu Ende geht, mischen auch zwei prominente Österreicher mit: Milliardär Mark Mateschitz (33), Erbe des Red-Bull-Imperiums, und seine Freundin Victoria Swarovski (32), Kristall-Erbin und Entertainerin. Beide treten unter Tarnnamen an und fahren in getrennten Fahrzeugen, um ihre Privatsphäre zu schützen – und um neben dem Wüstensand nicht noch zusätzlichen Staub aufzuwirbeln.

Mark Mateschitz als Dakar-Pilot
© dakar.com

Mateschitz schlägt sich gut

Mark Mateschitz hat sich den Namen „Mark Mustermann“ als Pseudonym für die Rallye ausgedacht. Am Steuer eines hochgezüchteten Toyota Hilux durchquert er die unwirtliche Wüste Arabiens mit Konzentration und Präzision. Donnerstagnachmittag lag Mateschitz auf Rang 57.  

Victoria Swarovski als Fahrerin
© dakar.com

Victoria Swarovski: „Es geht ums Überleben“

Auch Victoria Swarovski stellte sich der Herausforderung, wenngleich in der Amateurklasse. Unter dem Tarnnamen „Vic Flip“ belegt sie Platz 95. Die Kristall-Erbin nimmt die Rallye ernst: „Es geht ums Überleben“, betonte sie gegenüber den Veranstaltern und verdeutlichte damit, dass die Rallye Dakar trotz Glamour und Promi-Auftritts vor allem eine Herausforderung an Ausdauer, Technik und mentale Stärke darstellt.

 


 

Wenn Victoria Swarovski und Mark Mateschitz am 17. Jänner die Ziellinie überqueren, dürfte es weniger um Platzierungen und Wertungspunkte gehen als um eine persönliche Erfahrung. Entscheidend wird vielmehr die gemeinsame Erkenntnis sein, eine der härtesten Herausforderungen des Motorsports bewältigt zu haben – und dass ein solcher Kraftakt auch das Vertrauen stärkt, künftige Wege und Aufgaben gemeinsam zu meistern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden