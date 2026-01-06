"Es geht ums Überleben" - Fans in Sorge um Swarovski und Mateschitz

Die Moderatorin und der Milliardär tauschen zwei Wochen lang Red Carpets und Glamour gegen Lebensgefahr und Wüste bei einem der härtesten Rennen der Welt.

Mark Mateschitz (33) und Victoria Swarovski (32) stellen sich einem der härtesten Motorsport-Abenteuer der Welt: der Rallye Dakar. Seit dem Start zeigen sich beide mutig und konzentriert auf der Strecke – doch die Fans sind angesichts der Gefahren besorgt. Die Dakar, die 1978 ins Leben gerufen wurde, forderte bisher über 70 Todesopfer, darunter Teilnehmer, meist Motorradfahrer nach Stürzen, und auch Zuschauer, oft durch Kopfverletzungen oder Unfälle mit einheimischen Zuschauern.

Zwei Wochen Extremsport in der Wüste

Die Rallye Dakar ist kein Wochenendausflug, sondern ein zweiwöchiges Rennen durch extreme Wüstenbedingungen. Tagsüber klettern die Temperaturen oft auf über 40°C, in besonders heißen Abschnitten können es sogar bis zu 45°C werden. Im Cockpit der Fahrzeuge kann es unter direkter Sonneneinstrahlung und durch die Motorhitze auf über 70°C steigen – ein enormer körperlicher Stress für Fahrer und Navigatoren. Nachts kühlt die Wüste jedoch stark ab, teilweise auf nur rund 7°C, was die Anpassung zusätzlich erschwert und die Teilnehmer ständig fordert.





Victoria Swarovski: Realistisch, respektvoll, entschlossen

Schon vor dem Rennen betonte Swarovski ihren Respekt vor der Herausforderung. „Mein Hauptziel bei diesem ersten Dakar ist es einfach, ins Ziel zu kommen“, erklärte sie gegenüber der offiziellen Website der Rallye. „Neben dem Rennfahren habe ich auch einen Vollzeitjob, was die Vorbereitung auf die Dakar noch anspruchsvoller, aber auch bereichernder macht. Ich gehe sehr realistisch an diese Dakar heran: Für mich geht es ums Überleben, Lernen und darum, das Erlebnis zu genießen. Wenn ich es ins Ziel schaffe, ist das bereits ein Sieg.“

Vicis offizielles Fahrer-Foto © www.dakar.com

Ihr Partner Mark Mateschitz verfolgt eine ähnliche Strategie. Unter dem Pseudonym „Mark Mustermann“ geht er in einem deutlich leistungsstärkeren Fahrzeug, einem Toyota Hilux in der Eliteklasse T1+, an den Start. Als Navigator steht ihm der Österreicher Michael Zajc zur Seite. Gemeinsam treten sie für das eigens gegründete Team „Mm Rallye“ an.

Mark Mateschitz fährt als Mark Mustermann mit der Nummer 267 in diesem Toyota Hilux. © Rally Dakar

Keine Luxusreise, sondern harte Vorbereitung

Trotz ihres prominenten Status handelt es sich bei ihrer Teilnahme nicht um einen „Reiche-Event-Ausflug“. Die Vorbereitung begann bereits 2024: Mateschitz absolvierte sechs kleinere Rallyes, Swarovski fünf. Im Jahr 2025 intensivierten beide ihr Training, wobei Mateschitz unter anderem bei Rennen in Griechenland und Spanien fünfte Plätze erzielte. Swarovski fuhr zwar noch nicht so schnelle Zeiten, doch die Verpflichtung eines erfahrenen Navigators zeigt, dass sie mehr als nur das Überleben anstrebt – ein würdiger Zieleinlauf ist das erklärte Ziel. Pseudonyme wie „Mark Mustermann“ dienen dabei nicht nur der Privatsphäre, sondern folgen auch dem Beispiel anderer prominenter Rennfahrer wie Max Verstappen oder Mick Schumacher.

Marks offizielles Fahrer-Foto © www.dakar.com

Vom Glamour in den Rennanzug

Victoria Swarovski ist nicht nur als TV-Gesicht bekannt, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin. 2017 sorgte sie weltweit für Schlagzeilen mit einem Hochzeitskleid, das mit einer halben Million Kristallen besetzt war und einen Wert von rund einer Million Dollar hatte. Nach dem Ende ihrer Ehe fand sie ihr Glück an der Seite von Mark Mateschitz, dem reichsten Österreicher und Erben des Red-Bull-Imperiums. Nun tauscht sie glamouröse Auftritte gegen Rennanzug und Helm – und zeigt, dass sie auch auf der härtesten Rallye der Welt nicht zurückschreckt. Folgt bald auch die actionreichste Hochzeit?

Zusammengefasst: Die Rallye Dakar verlangt Mark Mateschitz und Victoria Swarovski alles ab – körperlich, mental und emotional. Zwischen brütender Hitze am Tag, extremer Hitze im Cockpit und eisiger Kälte in der Nacht müssen sie zwei Wochen lang ihre Grenzen austesten. Während die Fans um die Sicherheit des prominenten Paares bangen, zeigen beide bereits auf den ersten Kilometern Mut, Durchhaltevermögen und Respekt vor der Herausforderung. Für Swarovski gilt: Ankommen ist schon ein Sieg. Für Mateschitz und das Team Mm Rallye geht es um Präzision, Teamwork und den Schritt in ein Abenteuer, das nur wenige wagen.