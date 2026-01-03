Alles zu oe24VIP
Matschitz Swarovski Dakar
© Getty

Starkes Ergebnis

Auftakt in Dakar: Mateschitz überrascht bei Prolog

03.01.26, 16:32
Am Samstag begann das Wüsten-Abenteuer von Mark Mateschitz und Victoria Swarovski bei der Rally Dakar. 

Sie haben es wirklich getan. Österreichs Top-Glamour-Paar ist am Samstag in der Wüste von Saudi-Arabien bei der härtesten Rallye der Welt an den Start gegangen. Mark Mateschitz mit seinem Renn-Alias Mark Mustermann und Kristall-Erbin Victoria Swarovski ist in der Wertung unter Vic Flip zu finden.

Gegen die Elite der Renn-Serie kommen die VIP-Starts zwar nicht an, aber vor allem Mateschitz überraschte viele Beobachter beim Prolog. Mit nur 12 Minuten Rückstand kam er gemeinsam mit Co-Pilot Michael Zajc ins Ziel und wird in der Ergebnisliste seiner Klasse auf Platz 52 gelistet. Ein respektables Ergebnis für sein Dakar-Debüt.

Seine Herzdame kam zwei Minuten später ins Ziel und wird auf der offiziellen Seite in der Ergebnisliste als 115. geführt. Morgen wartet bei der Rallye Dakar mit der 1. offiziellen Etappe schon die nächste Härteprüfung. Insgesamt warten auf die Fahrer 518 Kilometer mit Start und Ziel in Yanbu.

