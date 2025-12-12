Nach Aus bei Red Bull: Helmut Marko hat zwei neue Mega-Projekte

Nach dem Grand Prix von Abu Dhabi überraschte die Meldung, dass Dr. Helmut Marko und Red Bull nach über 20 Jahren getrennte Wege gehen. Mittlerweile ist bekannt, dass der 82-jährige Steirer bereits an zwei neuen Mega-Projekten bastelt.

Nach über 20 Jahren und acht Fahrer-Weltmeistertiteln mit Red Bull Racing (Max Verstappen & Sebastian Vettel) ist die Ära von Dr. Helmut Marko bei Red Bull Racing seit Montag offiziell zu Ende. Der 82-jährige Steirer galt stets als enger Vertrauter von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Doch nach dessen Tod im Oktober 2022 wurde das Team sukzessive umgebaut und umstrukturiert.

Nun ist im Bullenstall auch kein Platz mehr für das Urgestein, der als größter Förderer von Max Verstappen und als Entdecker von Sebastian Vettel galt. Doch wer glaubt, dass sich Marko mit seinen 82 Jahren zur Ruhe setzt, der irrt. Die Motorsport-Ikone hat längst zwei neue Projekte, denen er sich mit viel Energie widmet. Neben der Formel 1 hat er sich der Kunstsammler mit vier Hotels in Graz ein weiteres Wirtschafts-Standbein aufgebaut. Langweilig wäre ihm in seiner Motorsport-Pension auf keinen Fall geworden.

© oe24

Marko verrät oe24 seine Pläne

Gegenüber oe24 verrät der Hotelier, Jurist und ehemalige Rennfahrer, dass er derzeit den Umbau des Palais Herberstorff in Bad Radkersburg bastelt. Dort soll am Hauptplatz ein neues Hotel entstehen. Die Planungen laufen, spruchreif ist allerdings noch nichts.

Doch das ist noch nicht alles. Das steirische Geschäfts-Portfolio wurde auch um einen stilvollen Gasthof erweitert. Das Lokal liegt direkt im Naturschutzgebiet Grüner See. Auch hier will der 82-jährige noch nicht zu viele Details verraten.

"Gehe nicht Tauben füttern"

Marko dazu: „Wir haben beides erworben, aber was wir genau damit machen, steht noch nicht endgültig fest. Das sind zwei der Projekte, um die ich mich in Zukunft kümmern werde. Ich hab ja gesagt, ich geh nicht Tauben füttern.“

Das ganze Interview von Helmut Marko nach seinem Red-Bul-Aus und zu seinen Zukunftsplänen lesen Sie am Samstag im oe24-ePaper und auf oe24.at.