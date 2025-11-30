Gen-Z-Studentin gibt Medizin auf – und wird Luxus-Nanny

Generation Z, New York, Luxusvillen weltweit: So beschreibt sich der ungewöhnliche Lebensweg von Cassidy O’Hagan.

Cassidy O'Hagan hat in kurzer Zeit eine bemerkenswerte Karriere hingelegt — und damit gezeigt, wie sehr sich Arbeitswelt und Werte bei jungen Leuten verändert haben. Ursprünglich wollte sie Medizin studieren und nutzte 2019 einen Babysitter-Job nur, um ihr Studium zu finanzieren. Doch dieser einfache Nebenjob entpuppte sich als Einstieg in eine Luxuswelt: Sie wurde Teil eines Haushalts für eine superreiche Familie, mit eigenem Betreuungsteam, Privatkoch und weiteren Angestellten.

Nach einem kurzen Ausflug in einen regulären Job im Bereich Medizintechnik in New York — mit etwa 65.000 US-Dollar Jahresgehalt — merkte sie schnell: Das reichte nicht für ein komfortables Leben in der Stadt. Außerdem fühlte sie sich unwohl in der trostlosen Büro- und Krankenhausroutine.

250.000 Dollar im Jahr

Also kehrte sie zurück ins „Nannying“ — diesmal aber professionell und mit vollem Einsatz. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Ihr Verdienst stieg dramatisch, aktuell liegt ihr Gehalt nach eigenen Angaben zwischen 150.000 und 250.000 US-Dollar pro Jahr — zusätzlich genießt sie Luxusleistungen wie private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Mahlzeiten vom Privatkoch, Chauffeurfahrten und Reisen per Privatjet.

Für O’Hagan bedeutet das nicht nur materiellen Wohlstand, sondern auch Lebensqualität und Freiheit: Winters verbringt sie beispielsweise in Aspen, Sommer in den Hamptons; zwischendurch reist sie mit ihrer Arbeitgeberfamilie um die Welt.