Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
  Sport
  Motorsport-News
  Formel 1
Lando Norris
© Getty Images

F1-Weltmeister

"Extrem betrunken": Norris packt über wilde Party-Nacht aus

12.12.25, 22:20
Lando Norris hat sich auf seiner Weltmeister-Party ordentlich gehen lassen.  

Er sei nach dem letzten Grand Prix des Jahres am Sonntag "sehr emotional" geworden und auch "extrem betrunken" gewesen, verriet der McLaren-Pilot auf der Gala des Motorsportweltverbandes (FIA) in Usbekistans Hauptstadt Taschkent, wo die Titelträger geehrt wurden. "Ich hatte eine großartige Zeit", sagte der Formel-1-Fahrer. Norris hatte sich mit Rang drei in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister gekrönt.

Lando Norris
© Getty Images

Bei der Gala sorgte er zusätzlich für Gelächter, nachdem er einen Kraftausdruck verwendete. Er fragte, ob er das hier auf der Bühne sagen dürfe. Als ihn dann jemand einflüsterte, dass er nun eine Strafe bekomme, scherzte er: "Oh sorry, ja, ich habe eine Geldstrafe bekommen. Ich kann sie ja jetzt zahlen". 

 

Dabei entthronte der 26-jährige Engländer den neuen Vize-Weltmeister Max Verstappen, der zuvor im Red Bull viermal nacheinander die WM gewonnen hatte. Verstappen fehlte bei der FIA-Gala erkrankt, meldete sich aber über eine Videobotschaft zu Wort. "Es war toll, gegen euch zu fahren", sagte der 28-jährige Niederländer in Richtung Norris und dessen Teamkollegen Oscar Piastri (24), der lange im WM-Klassement geführt hatte, am Ende aber nur Dritter wurde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
