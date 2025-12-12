Dezeit kein Bahnverkehr möglich: Staubentwicklung im Koralmtunnel

Am Freitag wurde der Koralmtunnel, der die Fahrtzeit auf der Südbahn deutlich verkürzt, feierlich eröffnet. Doch nur wenige Stunden später musste der Verkehr wegen eines Feuerwehreinsatzes bereits gestoppt werden.

Aufregung gab es am Nachmittag, nachdem ein Sonderzug wieder zurück in Graz angekommen war. Am Ostportal des Koralmtunnels wurde eine Art Rauchentwicklung beobachtet, die ÖBB präzisierten gegenüber oe24 dann, dass es sich um Staub handelt, der sich angesammelt hatte. Ein Radiosender berichtete zuerst fälschlicherweise von einem Brand im Tunnel. Eine ÖBB-Sprecherin gab rasch Entwarnung: Es handle sich um Staub, der noch im Tunnel sei und aufgewirbelt werde. Laut Polizei befand sich kein Zug zu dem Zeitpunkt im Tunnel. Der Servicejet der ÖBB kontrollierte den Tunnel.

In 20 Minuten fahren Züge wieder

Gegen 15:30 Uhr sagte ÖBB-Sprecher Rieder gegenüber oe24. Der Kontrollzug fährt jetzt aus dem Tunnel heraus. In zwanzig Minuten geht es wieder weiter. Wir fahren mit Doppelgarnituren. Es war Staub. Der hat sich gesetzt, ist jetzt draußen. Ein Sensor hat deswegen Alarm geschlagen."

Die Hochleistungsstrecke ermöglicht Höchstgeschwindigkeiten zwischen Graz und Klagenfurt durch den 33 Kilometer langen Koralmtunnel mit bis zu 250 km/h, im Betrieb wird die Geschwindigkeit um die 230 km/h liegen. Der Tunnel wurde von 2008 bis 2024 errichtet und seither ausgiebig getestet. Die kürzeste Fahrzeit zwischen den Landeshauptstädten beträgt nun 41 Minuten für knapp 140 Kilometer. D

Die ÖBB sprachen deshalb in einer Aussendung davon, dass man sich in 41 Minuten "rüberbeamen" könne. Die Fahrzeit Klagenfurt-Wien beträgt nun knapp über drei Stunden. Das wird sich mit der Inbetriebnahme des Semmeringbasistunnels 2030 weiter um eine halbe Stunde verkürzen - auf knapp über zweieinhalb Stunden. Zwischen Graz und Wien fährt man dann mit dem Railjet eine Stunde und 50 Minuten.