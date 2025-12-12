Korean Soulfood Restaurant kommt statt Leopoldistüberl

Das schöne Gewölbe bleibt erhalten.

Linz. In der Linzer Adlergasse 6 eröffnet noch vor Weihnachten das Korean Soulfood Restaurant „Imo“. Imo heißt übersetzt Tante, in vielen koreanischen Restaurants arbeiten ältere Damen im Service und es ist üblich, sie respektvoll mit Imo anzusprechen.

Das Restaurant wird im Obergeschoss sein, das Gewölbe blieb erhalten. Im Erdgeschoss werden Bao Buns angeboten werden.