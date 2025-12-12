Korean Soulfood Restaurant kommt statt Leopoldistüberl

Das schöne Gewölbe bleibt erhalten.
Linz. In der Linzer Adlergasse 6 eröffnet noch vor Weihnachten das Korean Soulfood Restaurant „Imo“. Imo heißt übersetzt Tante, in vielen koreanischen Restaurants arbeiten ältere Damen im Service und es ist üblich, sie respektvoll mit Imo anzusprechen.
- „Liebe für Leistung“ – Michael Patrick Kelly rechnet mit seiner Vergangenheit ab
- Steyrer Bürgermeister kritisiert Erhöhung der Transferzahlungen ans Land
- oe24 lud zur Punsch-Time
Das Restaurant wird im Obergeschoss sein, das Gewölbe blieb erhalten. Im Erdgeschoss werden Bao Buns angeboten werden.