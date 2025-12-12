Steyrer Bürgermeister kritisiert Erhöhung der Transferzahlungen ans Land

Steyr braucht kommendes Jahr alleine 2,3 Mio. Euro für die Sanierung der Kanalisation.

Steyr. Nicht nur Linz hat Donnerstagabend das Budget für 2026 beschlossen, sondern auch Steyr. „Unter schwierigen Rahmenbedingungen steht die Stadt vor der Herausforderung, die Infrastruktur zu erhalten und auszubauen und Impulse für die Stadt zu setzten. Schließlich bittet das Land Oberösterreich seine Städte in besonders hohem Ausmaß zur Kasse. Die Transferzahlungen an das Land Oberösterreich steigen im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 1,7 Mio. Euro“, sagt Bürgermeister Markus Vogl (SPÖ).

Vier Mio. Euro sind für die Verkehrsinfrastruktur vorgesehen. An der Neugestaltung des Bahnhofs beteiligt sich die Stadt. 100.000 Euro sind im Budget 2026 dafür reserviert. 2,3 Mio. Euro werden 2026 in die Sanierung der Kanalisation fließen. 400.000 Euro gehen an Vereine. Und mit rund einer Million Euro unterstützt die Stadt die Fachhochschule.