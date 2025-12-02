Derby-Eskalation: Gala-Spieler wird im Gesicht getroffen

Istanbul Derbys sind für Eskalationen bekannt, oftmals bleiben diese aber auf den Rängen - diesmal nicht. Beim Torjubel von Leroy Sané wird ein Spieler von Galatasaray von den Fenerbahce-Fans mit einem Gegenstand im Gesicht getroffen.

Hitzige Stimmung steht in der Türkei am Tagesprogramm, erst recht wenn ein Derby zwischen zwei der größten Klubs ansteht. Obendrein ging es beim Duell des Tabellenführers Galatasaray gegen Verfolger Fenerbahce am Montagabend um die Spitzenposition in der Süper Lig.

Nächster türkischer Klub steigt in Demir-Poker ein

Transfergerücht: Besiktas jagt ÖFB-Legionär

Galatasaray-Konkurrent jagt Yusuf Demir

Das Spiel endete 1:1, damit bleibt Gala vorerst ganz oben. In der 27. Minute brachte Leroy Sané die Gäste in Führung, beim anschließenden Jubel vor dem Gästeblock dann die Eskalation: Verteidiger Kazimcan Karatas wird von einem Gegenstand unter dem Auge getroffen und geht sofort zu Boden.

Karatas muss mit der Trage vom Platz

Fünf Minuten lang muss der 22-Jährige behandelt werden, dann ging es für ihn weiter. Hunderte Polizisten waren fortan im Stadion postiert, um weitere Eklats zu verhindern.

Für Galatasaray kommt es im Anschluss doppelt bitter. Zwar wird der erste Ausgleich wegen Handspiel noch aberkannt, doch in der Nachspielzeit prallt erneut Karatas mit seinem eigenen Mitspieler Lucas Torreira zusammen und muss mit der Trage vom Feld. Damit noch nicht genug, folgt in der 95. Minute der große Schock, als Fener durch Jhon Duran zum späten Ausgleich trifft!

© getty

Statt vier Punkte Vorsprung auf den Nachbar, bleibt es vorerst bei nur einem Punkt. Yusuf Demir musste bei Gala wieder einmal ohne Einsatz auf der Bank schmoren, ebenso wie Mert Müldür bei Fener.