Yusuf Demir Galatasaray
© Getty

Transfer

Nächster türkischer Klub steigt in Demir-Poker ein

01.12.25, 12:26
Der Vertrag von Yusuf Demir bei Galatasaray läuft im Sommer aus und auch wenn die ehemalige Rapidhoffnung kaum zu Spielminuten kommt, melden immer mehr Vereine Interesse an.

Mittlerweile ist der Abstiegskandidat Genclerbirligi in den Transferpoker eingestiegen. Ausgerechnet der Klub, gegen den Demir zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison gekommen ist.

Der 22-Jährige kam nach 17 Minuten für den Verletzten Mario Lemina ins Spiel, nur um zur Pause selbst verletzungsbedingt wieder ausgewechselt zu werden. Die 28 Einsatzminuten dürften Genclerbirligi immerhin überzeugt haben.

Zumindest sind sie laut dem türkischen Medium "haberler" an einer Verpflichtung interessiert. Aktuell ist der Klub Vorletzter, ein Transfer wäre wohl nur bei einem Ligaverbleib interessant. Immerhin hat mit Göztepe auch ein Verein bei Galatasaray wegen Demir angefragt, der auch um die internationalen Plätze mitspielt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

