Yusuf Demir Galatasaray
Galatasaray-Konkurrent jagt Yusuf Demir

17.11.25, 16:52
Auch bei Galatasaray konnte Yusuf Demir (22) nicht durchstarten, ein Ende der Zusammenarbeit bahnt sich an. Ausgerechnet ein Liga-Konkurrent bemüht sich nun wohl um den Ex-Rapidler.

In dieser Saison ist Demir noch ohne Einsatzminute beim türkischen Tabellenführer und dementsprechend nicht glücklich. Mit Vertragsende im Sommer stehen ihm immerhin einige Türen offen.

Yusuf Demir ist interessiert

Eine davon könnte ihn zur Konkurrenz führen. Wie das türkische Medium "Sporx" berichtet, arbeitet Göztepe an einer Verpflichtung. Der Verein aus Izmir möchte Demirs Kreativität am Flügel haben, heißt es.

Demir soll interessiert sein. Göztepe ist aktuell Fünfter und liegt sieben Punkte hinter Tabellenführer Galatasaray.

