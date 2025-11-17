Testspiel-Kracher: Bundesligist spielt gegen Bayern München

Erneut bestreitet Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg in der Winterpause ein hochkarätiges Testspiel gegen den FC Bayern München.

Zum Duell mit dem deutschen Rekordchampion in der Red-Bull-Arena kommt es am 6. Jänner (15.00 Uhr) in gut sieben Wochen. Das teilten die Salzburger am Montag mit.

Bereits heuer hatte die Truppe von Trainer Thomas Letsch am Dreikönigstag den deutschen Tabellenführer freundschaftlich herausgefordert, da kassierten die Gastgeber eine 0:6-Abfuhr.

Im letzten Pflichtspiel erging es ihnen kaum besser, denn 2022 setzte es im Achtelfinale der Champions League eine 7:1-Klatsche, allerdings nach dem starken 1:1 im Heimspiel. In der Gruppenphase zwei Jahre davor setzte es ein 1:3 auswärts und ein 2:6 in Salzburg - man wartet also noch auf einen Sieg.