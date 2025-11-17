„Und wer sind Sie?" Bayern-Präsident Hainer kennt österreichischen Boss von 1860 nicht

1860 München ist ein weiterer Münchner Fußballverein, der in der dritten deutschen Bundesliga spielt. Der Präsident der Löwen ist seit neuestem ein Österreicher. Für Bayern-Boss Herbert Hainer im wahrsten Sinne des Wortes ein Unbekannter.

Es geht um Gernot Mang: Der 57-jährige Österreicher, der seit Juli Präsident des TSV 1860 München ist, sorgt mit Aussagen aktuell für Aufsehen.

Das ist Gernot Mang:

„Aus Respekt"

Jüngst sprach er davon, wie wichtig es sei, „aus Respekt schon zu wissen, wen man gegenüber hat.“ Er kritisierte dabei das Verhalten und die Einstellung des großen Rivalen aus München, konkret Herbert Hainer, den Präsidenten der Münchner Bayern.

Veranstaltung des bayerischen Fußballverbandes

Hainer soll Mang bei einer Veranstaltung des bayerischen Fußballverbandes nicht erkannt haben. Als Mang sich vorstellte, habe Hainer gesagt: „Und wer sind Sie? Von Sechzig? Und was machen Sie da?“

"Ein bisschen Demut würde diesem Verein guttun.“

Mang gefiel das gar nicht, er meinte: „Alle anderen haben das gewusst. Das zeigt wieder: Ein bisschen Demut würde diesem Verein guttun.“

Der blaue Präsident fordert Bescheidenheit und Respekt im Umgang von den Bayern ein. Für 1860 München, die seit Jahren um die Rückkehr in die 2. Bundesliga kämpfen, eine unschöne Begegnung oder wie Mang sagte: „Das war eine Begegnung der anderen Art.“