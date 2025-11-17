Alles zu oe24VIP
Nach nur 22 Minuten: Ex-Grazer soll Gazibegovic ersetzen
© getty

1. FC Köln

Nach nur 22 Minuten: Ex-Grazer soll Gazibegovic ersetzen

17.11.25, 11:48
Erst Anfang des Jahres wechselte Jusuf Gazibegovic von Sturm Graz zum 1. FC Köln in die 2. deutsche Bundesliga. Nach nur 22 Einsatzminuten unter dem neuen Trainer Lukas Kwasniok arbeitet er an einem Wintertransfer - ersetzen soll ihn ein weiterer Ex-Sturm-Kicker.

Wenig überraschend ist der Außenverteidiger nicht glücklich in der Domstadt, wie der "kicker" berichtet hat aber mittlerweile auch der Effzeh einem Transfer im Winter zugestimmt.

Um den erneuten Abgang schneller voranzutreiben, hat der geborene Salzburger gar seinen Berater gewechselt. Der "Express" berichtet davon, dass dieser bei Kölns Verantwortlichen bereits vorstellig wurde.

Nachdem der 25-Jährige seinen Platz im bosnischen Nationalteam mittlerweile verloren hat, passiert ein Transfer aus seiner Sicht besser gestern als heute. Einem Abgang soll vom Verein aber nur permanent und nur bei der richtigen Ablösesumme zugestimmt werden.

Bis zu 2 Mio. Euro Ablöse?

Beim Deal zum 1.1.2025 kostete Gazibegovic zwei Millionen Euro und er hat noch Vertrag bis 2028, viel weniger als diese Summe werden die Kölner also nicht akzeptieren wollen. Ein möglicher Ersatz ist auch schon im Visier, vor allem von Trainer Kwasniok.

Dabei handelt es sich um Raphael Obermair vom SC Paderborn, wo Kwasniok und er sich bereits begegnet sind. Der 29-jährige, universell einsetzbare Außenspieler war in der Saison 2018/19 sieben Mal für die Schwoazen im Einsatz, war am Ende aber hauptsächlich für Sturm II am Feld.

