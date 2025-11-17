Vorbild Venezuela für ÖFB-Youngster im Achtelfinale

Auf Österreichs bisher makellos auftretendes U17-Nationalteam wartet auf dem Weg zu einem großen WM-Erfolg am Dienstag im Achtelfinale in Doha England (16.45 Uhr/live Sky).

"England ist natürlich ein großer Name, aber wir haben keine Angst", sagte Mittelfeldspieler Filip Aleksic. "Wenn wir unsere Prinzipien auf den Platz bringen, sind wir zuversichtlich, dass wir auch dieses Spiel gewinnen können." Auch Kapitän Jakob Pokorny ist überzeugt: "Wir müssen uns nicht verstecken."

Die Prinzipien bisher waren auch ein gefestigtes Abwehrspiel. "Unsere Defensive war bisher wirklich stark, und offensiv haben wir einfach die Qualität, um immer wieder ein Tor zu machen. Alle tragen dazu bei, dass wir kaum Gegentore bekommen", erklärte Tormann- und Standard-Trainer Michael Walker.

Dass die Engländer schlagbar sind haben sie bereits in der Gruppenphase bewiesen, dort kassierten sie zum Auftakt ein 0:3 gegen den späteren Gruppensieger Venezuela.

Besonderer Fokus auf Standardsituationen

"Standards werden auch gegen England sehr wichtig sein. Wir nehmen das immer sehr ernst und bereiten die Jungs auf alle möglichen Situationen vor." Für ein mögliches Elfmeterschießen wurden Drucksituationen im Training simuliert.

Im Viertelfinale würde der Sieger aus der Begegnung Nordkorea gegen Japan warten.