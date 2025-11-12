Alles zu oe24VIP
u17 österreich
Mattscheibe

Shitstorm gegen ORF wegen U17-WM

12.11.25, 14:06
Der historische Erfolgslauf unserer Teamkicker ist aktuell nicht im Free-TV zu sehen. 

Drei Spiele, drei Siege! Das heimische U17-Nationalteam ist gerade die Sensation bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Mit dem Punktemaximum von 9 Zählern und dem imposanten Torverhältnis von 8:1 (!) steht die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler erstmals in der K.o.-Phase eines WM-Turniers. Im Sechzehntel-Finale geht es nun gegen Tunesien weiter. 

Teamchef Hermann Stadler: "Wenn man als Österreich drei Spiele dominiert und fast nichts zulässt, ist das ein starkes Zeichen – für Qualität und defensive Kompaktheit. Das nehmen wir mit. Jetzt heißt es regenerieren und sich top vorbereiten."  

Österreich-Spiele bei Sky

Während dem Team um Moser & Co. vor Ort die Herzen zufliegen, braut sich zu Hause aber gerade ein Shitstorm auf. Grund: Die Spiele unserer Burschen sind nicht im ORF zu sehen! Denn die Rechte für die Fußball-WM der U17 sicherte sich Sky. Das sorgt für viel Unmut bei den Fans (siehe Screenshots).  Schwacher Trost: Sollten sich Alaba & Co. für die WM 2026 in USA, Kanada & Mexiko qualifizieren, sind die Spiele live im ORF zu sehen.

