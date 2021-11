Alkolenker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd

52-Jähriger umfuhr Polizeisperre, flüchtete dann zu Fuß und wehrte sich heftig gegen Festnahme.

Ein 52-jähriger betrunkener Autolenker hat sich am Mittwochnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kärnten geliefert. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der Mann durch seine Fahrweise aufgefallen. Er fuhr der Polizei davon, umfuhr eine Straßensperre und flüchtete wenig später zu Fuß. Gegen seine Festnahme wehrte er sich heftig, er selbst und ein 34-jähriger Polizist wurden verletzt.

Die Besatzung einer Zivilstreife hatte den Mann gegen 16.50 Uhr kontrollieren wollen, als er auf der Drautal Bundesstraße (B100) bei Paternion (Bezirk Villach-Land) unterwegs war. Als der Lenker das Blaulicht sah, wurde er langsamer, gab aber plötzlich Gas und fuhr davon. Eine zweite Polizeistreife errichtete daraufhin eine Straßensperre mit dem Polizeiauto, das schräg über die Fahrbahn gestellt wurde. Der 52-Jährige wich jedoch nach rechts auf den Gehweg aus und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Spittal an der Drau. Bei Feistritz an der Drau fuhr er auf ein Feld, blieb an einem Zaun stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Ein Beamter verfolgte ihn, holte ihn schließlich ein und nahm den um sich schlagenden Mann mit Hilfe eines zufällig anwesenden Arbeiters fest. Der 52-Jährige wird angezeigt.