ORF-Hammer um Rainer Pariasek (61)

Nach dem gewonnen Machtkampf kehrt der Kult-Moderator auf die große Bühne zurück.

Die Enttäuschung bei vielen Fußball-Fans war im Oktober groß. Kult-Moderator Rainer Pariasek durfte beim WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino nicht moderieren und wurde durch Oliver Polzer ersetzt. In der Zwischenzeit hat Pariasek den Machtkampf gegen ORF-Sportchef Aigelsreiter aber gewonnen.

Nachdem dieser von seinen Aufgaben entbunden wurde, feiert der Kult-Moderator nun auch ein Länderspiel-Comeback. Pariasek präsentiert das womöglich entscheidende WM-Quali-Spiel gegen Zypern am Samstag live aus Limassol. Kommentiert wird das Spiel von Daniel Warmuth und Michael Liendl, im Studio in Wien analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck. Das Spiel gegen Bosnien wird dann wieder von Servus TV übertragen.

Zuvor hatten die beiden interimistischen ORF-Sportchefs Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencs Pariasek in einem Interview bereits als „starke Marke“ bezeichnet. In der Zukunft soll es eine Mischung aus erfahrenen Moderatoren und jungen Reportern geben.