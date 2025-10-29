Boss-Beben beim ORF: Pariasek gewinnt Machtkampf gegen Sportchef Aigelsreiter

Am Küniglberg kündigt sich ein großes Boss-Beben an. Sportchef Hannes Aigelsreiter fällt der öffentliche Machtkampf mit Reporter-Ikone Rainer Pariasek auf den Kopf.

Lange hat es sich angekündigt, nun dürfte es so weit sein. ORF-Chef Roland Weißmann hat genug von den Negativ-Schlagzeilen aus dem Sportbereich des ORF und zieht die Konsequenzen. Wie oe24 von Insider-Quellen erfahren hat, steht Sport-Boss Hannes Aigelsreiter offenbar vor dem Aus.

Seit Wochen gibt es einen öffentlichen Machtkampf zwischen dem ehemaligen Radio-Chefredakteur und der Reporter-Ikone Pariasek. Unter Aigelsreiter sollte der ORF-Sport jünger und weiblicher aufgestellt werden. Da passte der "TV-Dino" Pariasek nicht mehr ins Konzept.

© GEPA

Aigelsreiter war seit 2023 im Amt, doch zuletzt sorgte er mit einem nicht genehmigten Interview mit der Tiroler Tageszeitung für Wirbel. Dort kündigte er sein Bestreben an, Weißmann als ORF-Chef zu folgen. Es war als Flucht nach vorne geplant, der Plan dürfte allerdings nach hinten losgegangen sein.

Wahlkampf um ORF-Chef hat begonnen

Denn seinen Kredit in der Sportredaktion hat er längst verspielt. Das Interview soll den Verantwortlichen beim Öffentlich-Rechtlichen zu viel gewesen sein. Das Aus ist zwar noch nicht bestätigt, allerdings kann er sich nun wohl voll und ganz auf den Wahlkampf für den ORF-Chefposten konzentrieren.

Auch die Nachfolge soll intern bereits feststehen. Veronika Dragon-Berger, die laut Insidern bereits die wichtige Arbeit im Hintergrund macht, soll übernehmen. Während Aigelsreiter den ORF-Sport weiblicher machen wollte, soll ihm nun ausgerechnet eine Frau seinen Posten übernehmen.

Auf die neuen Sport-Bosse kommt beim ORF nun ein absolutes Monster-Jahr zu. Mit Winter-Olympia und der Fußball-WM in Nordamerika ist den Verantwortlichen am Küniglberg wichtig, noch vor dem Jahreswechsel für Ruhe im Sport-Ressort zu sorgen, und die heimischen Fans können hoffen, dass es wieder mehr Pariasek im Fernsehen geben wird.