Rätsel um ORF-Star: Was ist mit Rainer Pariasek passiert?

Fußball-Fans rätseln weiter: Was ist mit ORF-Moderator Rainer Pariasek los?

Der Sport-Anchorman des Rundfunks überraschte schon letzte Woche, als er mit seinem rechten Arm in einer Schlinge moderierte.

Beim Play-off-Auftritt von Rapid und Wolfsberg moderierte der 61-Jährige abermals verletzt.

Geheimnis um Verletzung

Die Fans rätseln: Was ist dem "schönen Rainer" passiert? Der ORF-Star macht nämlich ein Geheimnis um seine Arm-Blessur - und ging abermals nicht auf seinen verletzten Arm ein.

Auch sein Experte Herbert Prohaska konnte sich den ein oder anderen Blick in Richtung Manschette nicht verkneifen - es bleibt aber ein Rätsel, an welcher Verletzung Pariasek leidet und wie er sich diese zugezogen hat.