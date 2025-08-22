Alles zu oe24VIP
ORF-Star Pariasek vergleicht Stripfing mit Champions League
ORF-Star Pariasek vergleicht Stripfing mit Champions League

22.08.25, 20:23
ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek sorgt wieder einmal für Kopfschütteln bei den Rundfunk-Zuschauern. 

Der 61-Jährige - noch immer mit mysteriöser Armschlinge - ließ sich bei der Übertragung der 2. Liga zu einem kuriosen Vergleich hinreißen.

Gemeinsam mit Experte Roman Mählich analysierte Pariasek das spektakuläre 3:3 zwischen Lustenau und dem SV Stripfing.

"Lustenau gegen Stripfing erinnerte mich ein wenig an das Champions-League-Finale Liverpool gegen Milan", meinte der ORF-Star. Da schüttelte sogar Mählich den Kopf.

Legendäres Finale 2005

2005 vergab der AC Milan einen 3:0-Vorsprung gegen Liverpool in Istanbul. Bei den Italienern standen damals Größen wie Maldini, Pirlo, Seedorf und Shevchenko am Platz.

Kein Vergleich mit den Stripfing-"Stars" Knasmüllner, Uberbacher oder Poldrugac.

