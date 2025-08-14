Alles zu oe24VIP
Verletzungsdrama um ORF-Star Rainer Pariasek
© Screenshot ORF

Rätsel um Moderator

Verletzungsdrama um ORF-Star Rainer Pariasek

14.08.25, 18:48
Pariasek-Schock im ORF! Der Star-Moderator musste schwer angeschlagen den Europacup-Abend moderieren - mit seinem rechten Arm in einer Schlinge. 

WAC, Rapid und die Austria kämpfen um die Europacup-Gruppenphase, ORF-Star Rainer Pariasek mit den Schmerzen.

Der Fußball-Anchorman der Rundfunks überraschte seine Experten Herbert Prohaska und Helge Payer mit seiner Verletzung. Pariasek hielt seinen rechten Arm in einer Schlinge.

Wie es zu der Verletzung kam, wollte Pariasek nicht verraten, er ließ sich so gut wie nichts anmerken.

