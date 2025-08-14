Verletzungsdrama um ORF-Star Rainer Pariasek

Pariasek-Schock im ORF! Der Star-Moderator musste schwer angeschlagen den Europacup-Abend moderieren - mit seinem rechten Arm in einer Schlinge.

WAC, Rapid und die Austria kämpfen um die Europacup-Gruppenphase, ORF-Star Rainer Pariasek mit den Schmerzen.

Der Fußball-Anchorman der Rundfunks überraschte seine Experten Herbert Prohaska und Helge Payer mit seiner Verletzung. Pariasek hielt seinen rechten Arm in einer Schlinge.

Wie es zu der Verletzung kam, wollte Pariasek nicht verraten, er ließ sich so gut wie nichts anmerken.