ORF: Entscheidung um Rainer Pariasek gefallen

So geht es mit dem Kult-Moderator weiter.

Rainer Pariasek wurde in den vergangenen Monaten immer öfter vom ORF „degradiert“. So wurde der 61-Jährige etwa immer seltener bei Fußball-Übertragungen eingesetzt und durfte erstmals auch das traditionelle WM-Studio nicht mehr moderieren.

Pariasek in Sölden dabei

Nachdem einige Fans bereits befürchteten, Pariasek könnte in der neuen Ski-Saison nicht mehr im ORF zu sehen sein, gibt es nun Entwarnung. Der Kult-Moderator ist beim Weltcup-Auftakt in Sölden im Einsatz und wird wie gewohnt das Geschehen im Zielraum verfolgen.

© GEPA

Der ORF hat in einer Aussendung auch sein komplettes Team für die Olympia-Saison bekanntgegeben: Peter Brunner und Ernst Hausleitner sind die Kommentatoren bei den Damenbewerben, Oliver Polzer und Thomas König jene der Herrenrennen. Aus den Zielräumen des Skizirkus melden sich alternierend Rainer Pariasek, Ernst Hausleitner, Alina Zellhofer, Lukas Schweighofer und Karina Toth.

© GEPA

Als Experten sind – nach dem Abgang von Alexandra Meissnitzer – bei den Damen Nici Schmidhofer, Niki Hosp und Thomas Sykora, bei den Herren Hans Knauß, Thomas Sykora und Armin Assinger im Einsatz. Beim Weltcupauftakt in Sölden am 25. Oktober wird mit Marlies Raich zudem eine weitere ORF-Expertin für die Technikbewerbe der Damen vorgestellt.

Mit der Kamera fahren bei den Herren Joachim Puchner (Speed-Bewerbe) und Thomas Sykora (technische Bewerbe) die Strecken ab, bei den Damen ist es Nici Schmidhofer. Am Semmering wird Marc Digruber auf der Strecke unterwegs sein.