Machtkampf? – Pause für ORF-Star Pariasek

Der bekannte ORF-Sport-Moderator Rainer Pariasek fehlt bei der Sporthilfe-Gala genauso wie beim nächsten ÖFB-Länderspiel, bei dem Oliver Polzer die Moderation übernehmen wird.

Bereits vergangenen Sommer berichtete oe24 vom Machtkampf hinter den Kulissen zwischen ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter und Moderator Rainer Pariasek. Hintergrund war, dass Pariasek immer seltener bei Fußball-Übertragungen und bei der Ski-Heim-WM eingesetzt und ihm das traditionelle WM-Studio entzogen wurde.

Jetzt wurde bekannt, dass Rainer Pariasek bei der anstehenden Sporthilfe-Gala und beim nächsten WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino nicht moderieren wird. Spitzt sich der Machtkampf erneut zu?

Zwar durfte Pariasek noch das 2:1 des ÖFB-Teams gegen Bosnien moderieren, aber gegen San Marino am Mittwoch hat er wieder Pause. Auch die Sporthilfe-Gala findet ohne ihn als Moderator statt.

Oliver Polzer übernimmt WM-Quali-Spiel

Pariasek führte jahrelang durch den Abend der Sporthilfe-Gala. Am Mittwoch wird wie schon im Vorjahr Lukas Schweighofer mit Karina Toth an seiner Seite moderieren. Das Nationalteamspiel gegen San Marino am Donnerstag wird Oliver Polzer moderieren. Die Experten im Studio sind Viktoria Schnaderbeck und Herbert Prohaska. Kommentieren werden das Spiel Boris Kastner-Jirka und Michael Liendl. Das Länderspiel am Sonntag gegen Rumänien wird von ServusTV übertragen.