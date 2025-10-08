ORF-Insider über Rainer Pariasek: "Sie wollen ihn vom Bildschirm haben!"

Der Moderator ist immer weniger bei Übertragungen im ORF zu sehen. Im Gespräch mit oe24 verrät ein Insider, ob er jetzt um seinen Job zittern muss.

Der bekannte ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek (61) wird bei zwei großen Sportereignissen in dieser Woche nicht im Einsatz sein: Weder bei der Sporthilfe-Gala am Mittwoch (8.10.) noch beim WM-Qualifikationsspiel Österreich gegen San Marino am Donnerstag wird er vor der Kamera stehen. Stattdessen übernehmen Lukas Schweighofer und Karina Toth die Gala-Moderation, während Oliver Polzer das Nationalteamspiel präsentiert.

Diese erneuten Abwesenheiten heizen die Gerüchte um interne Spannungen im ORF-Sportressort weiter an.

Machtkampf hinter den Kulissen

Bereits im Sommer wurde über einen Konflikt zwischen ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter und Rainer Pariasek berichtet. Dabei geht es um die Rolle Pariaseks im Fußball- und Ski-Programm des Senders. So wurde der langjährige Moderator zuletzt immer seltener bei Fußballübertragungen eingesetzt und musste auf die Leitung des traditionellen WM-Studios verzichten – ein Prestigeprojekt, das ihm über viele Jahre vorbehalten war.

Nun folgt der nächste Rückschlag: Nach dem ÖFB-Testspielsieg gegen Bosnien, den Pariasek noch moderierte, setzt ihn der ORF für die Begegnung gegen San Marino wieder auf die Ersatzbank.





Oliver Polzer übernimmt

Beim WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag übernimmt Oliver Polzer die Studioleitung. Unterstützt wird er dabei von den Experten Viktoria Schnaderbeck und Herbert Prohaska, während Boris Kastner-Jirka und Michael Liendl das Spiel kommentieren. Das darauffolgende Länderspiel am Sonntag gegen Rumänien wird übrigens nicht im ORF, sondern bei ServusTV zu sehen sein.

Auch die traditionsreiche Sporthilfe-Gala, bei der Pariasek jahrelang durch den Abend führte, findet erneut ohne ihn statt. Wie schon 2024 moderieren Lukas Schweighofer und Karina Toth die Veranstaltung.

Insider: „Sie wollen ihn vom Bildschirm haben“

Ein ORF-Insider bestätigt gegenüber oe24, dass es intern seit Langem Spannungen gebe: „Er ist seit Jahren Gesprächsthema. Sie wollen ihn vom Bildschirm haben. Eine Kündigung muss er aber wohl nicht befürchten. Sie werden warten, bis er in Pension geht.“

Ein Moderator mit Ecken und Kanten

Rainer Pariasek zählt zu den markantesten Gesichtern des ORF-Sports. Seit den 1990er-Jahren ist er fixer Bestandteil der Live-Berichterstattung, vor allem bei Fußball- und Ski-Events. Doch seine direkte Art sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen – und für so manchen peinlichen Moment, der viral ging.

Ob Pariaseks Abwesenheit nun Teil eines größeren Plans zur „Verjüngung“ des ORF-Sportteams ist oder Ausdruck eines internen Machtkampfs, bleibt unklar. Fest steht: Der Moderator wird aktuell immer seltener eingesetzt – und die Gerüchte über sein bevorstehendes „leises Aus“ im ORF werden damit nur lauter.