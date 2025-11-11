Perfekter Gruppensieg! ÖFB-U17 siegt 4:1 gegen Neuseeland

Die österreichische U17-Auswahl hat die WM-Gruppenphase mit einem perfekten Rekord abgeschlossen. Der 4:1-Sieg gegen Neuseeland bedeutet neun Punkte aus drei Spielen und den souveränen Gruppensieg.

Die österreichische U17-Nationalmannschaft setzte ihre beeindruckende WM-Vorstellung mit einem 4:1-Sieg gegen Neuseeland fort. Damit sicherten sich die jungen Österreicher mit neun Punkten aus drei Spielen den souveränen Gruppensieg.

Später Durchbruch nach dominantem Spiel

Trotz deutlicher Überlegenheit in der ersten Halbzeit dauerte es bis zur 49. Minute, bis Nicolas Jozepovic die Stadler-Elf in Führung brachte. Zuvor war den Österreichern die nötige Effektivität im Abschluss vergangen, ein Jozepovic-Treffer wurde zurecht wegen Abseits zurückgenommen.

Aufregende Schlussphase

In der 82. Minute schien Neuseelands Britton mit dem Ausgleichstreffer die Sensation zu perfekt, doch die ÖFB-Elf reagierte sofort. Joker Dominik Dobis erzielte in der 87. Minute die erneute Führung, ehe Deshihsku innerhalb von sechs Minuten zweimal traf (88., 94.) und den 4:1-Endstand markierte.

Perfekte Gruppenbilanz

Mit drei Siegen in drei Spielen und einer weißen Weste beendete Österreich die Gruppenphase als überzeugender Gruppensieger. Die Mannschaft zeigte sich auch bei teilweiser Schonung von Spielern dominant und bereit für die K.o.-Phase.