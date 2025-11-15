ÖFB-U17 bärenstark: Souverän im Achtelfinale

Die ÖFB-U17 hat sich mit einem 2:0-Sieg über Tunesien den Einzug ins Achtelfinale der FIFA U17-Weltmeisterschaft in Katar gesichert. In einem hart umkämpften Match war es besonders Johannes Moser, der mit zwei Toren den Bann brach.

Nach einem hart umkämpften Spiel gegen Tunesien steht die junge ÖFB-Mannschaft im Achtelfinale der FIFA U17-Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Hermann Stadler setzte sich am Samstag, 15. November, mit 2:0 durch, nachdem das Spiel lange auf der Kippe stand.

Daniel Posch konnte parieren

Obwohl Österreich in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz hatte, gelang es der Mannschaft nicht, richtig gefährlich zu werden. In der 30. Minute hatte Tunesien eine gute Gelegenheit, als Anisse Saidi im ÖFB-Sechzehner auftauchte, doch Torwart Daniel Posch konnte parieren. Kurz vor der Pause hatte Dominik Dobis die große Chance, als er alleine auf das Tor zulief, aber an Tunesiens Torhüter Slim Bouaskar und dann an der Stange scheiterte (40.). Wäre Dobis nicht im Abseits gewesen, hätte er wohl das Führungstor erzielt.

Elfmeter in der 83. Spielminute

Im zweiten Abschnitt steigerte Österreich das Tempo und kam zu weiteren Chancen. Filip Aleksic, der für Dobis eingewechselt wurde, scheiterte jedoch zweimal an Bouaskar (77.). Ein Elfmeter in der 83. Spielminute brachte schließlich die Entscheidung: Markovic setzte nach einem abgewehrten Schuss nach und wurde von Bouaskar gefoult. Johannes Moser verwandelte den Strafstoß mit einem lässigen Lupfer zum 1:0. Nur eine Minute später erzielte Moser das zweite Tor, nachdem ein Schuss von ihm von Tunesiens Verteidiger Ali Jaber ins eigene Tor abgefälscht wurde (84.).

In der Nachspielzeit sah Jaber zudem noch die Gelb-Rote Karte, aber der Sieg war zu diesem Zeitpunkt bereits in trockenen Tüchern.

Österreichs U17 steht nun im Achtelfinale und trifft dort auf England. Die „Three Lions“ haben ihr Zwischenrundenspiel mit 2:0 gegen Südkorea gewonnen. Das Duell wird am Dienstag, 18. November, ausgetragen.