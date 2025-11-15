Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
ÖFB-U17 bärenstark: Souverän im Achtelfinale
© apa

Sieg

ÖFB-U17 bärenstark: Souverän im Achtelfinale

15.11.25, 18:46
Teilen

Die ÖFB-U17 hat sich mit einem 2:0-Sieg über Tunesien den Einzug ins Achtelfinale der FIFA U17-Weltmeisterschaft in Katar gesichert. In einem hart umkämpften Match war es besonders Johannes Moser, der mit zwei Toren den Bann brach. 

Nach einem hart umkämpften Spiel gegen Tunesien steht die junge ÖFB-Mannschaft im Achtelfinale der FIFA U17-Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Hermann Stadler setzte sich am Samstag, 15. November, mit 2:0 durch, nachdem das Spiel lange auf der Kippe stand.

Daniel Posch konnte parieren 

Obwohl Österreich in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz hatte, gelang es der Mannschaft nicht, richtig gefährlich zu werden. In der 30. Minute hatte Tunesien eine gute Gelegenheit, als Anisse Saidi im ÖFB-Sechzehner auftauchte, doch Torwart Daniel Posch konnte parieren. Kurz vor der Pause hatte Dominik Dobis die große Chance, als er alleine auf das Tor zulief, aber an Tunesiens Torhüter Slim Bouaskar und dann an der Stange scheiterte (40.). Wäre Dobis nicht im Abseits gewesen, hätte er wohl das Führungstor erzielt.

Elfmeter in der 83. Spielminute 

Im zweiten Abschnitt steigerte Österreich das Tempo und kam zu weiteren Chancen. Filip Aleksic, der für Dobis eingewechselt wurde, scheiterte jedoch zweimal an Bouaskar (77.). Ein Elfmeter in der 83. Spielminute brachte schließlich die Entscheidung: Markovic setzte nach einem abgewehrten Schuss nach und wurde von Bouaskar gefoult. Johannes Moser verwandelte den Strafstoß mit einem lässigen Lupfer zum 1:0. Nur eine Minute später erzielte Moser das zweite Tor, nachdem ein Schuss von ihm von Tunesiens Verteidiger Ali Jaber ins eigene Tor abgefälscht wurde (84.).

In der Nachspielzeit sah Jaber zudem noch die Gelb-Rote Karte, aber der Sieg war zu diesem Zeitpunkt bereits in trockenen Tüchern.

Österreichs U17 steht nun im Achtelfinale und trifft dort auf England. Die „Three Lions“ haben ihr Zwischenrundenspiel mit 2:0 gegen Südkorea gewonnen. Das Duell wird am Dienstag, 18. November, ausgetragen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden