Team Zypern
© oe24

Gute Stimmung

HIER gehen unsere Teamstars baden

14.11.25, 19:00
Vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern gönnen sich die ÖFB-Stars nach dem Training eine entspannte Badepause. Das Team chillt am Mittelmeer und genießt die Sonne vor dem Showdown gegen Zypern ums WM-Ticket.

Bei 25 Grad und knallender Sonne ließen es sich unsere Team-Stars im Luxus-Tempel St. Georges direkt am Meer richtig gut gehen. Marko Arnautovic & Co. gönnten sich zwischen den Einheiten sogar echte Urlaubs-Momente!

 

Team Zypern
Nach dem Vormittags-Training sprangen unsere Kicker am malerischen Kafizis Beach ins kühle Nass – Erholung pur am Fuße der Anlage. Einige zog es danach weiter in die stylische Kohi Beach Lounge. Auffällig: Die Laune war top! Sabitzer & Co. genossen den Luxus fernab vom üblichen Trubel – perfekte Bedingungen, Sonne, Meer, Urlaubs-Flair!

Team Zypern
Team Zypern
ABER: Heute wird’s ernst! Trotz Spaß und Sonnenstunden war die Anspannung zu spüren. Kurz vor 14 Uhr war Schluss mit Chillen – Mittagspause vorbei, zurück an die Arbeit! Danach starten die letzten Vorbereitungen für den heutigen Hit in der Alphamega Arena in Limassol.

