Hammer-Gerücht um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67)

Vor WM-Quali

Hammer-Gerücht um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67)

13.11.25, 15:22
Während sich Österreichs Nationalteam auf Zypern auf das WM-Quali-Spiel am Samstag vorbereitet, sorgt in Deutschland ein Mega-Gerücht für Wirbel: 

Laut der BILD-Zeitung könnte Ralf Rangnick bald in die Bundesliga zurückkehren! Der 67-jährige Fußball-Professor, der beim ÖFB noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat, wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Dort wackelt derzeit Geschäftsführer Marcel Schäfer – wegen sportlicher Talfahrt, verpatzter Transfers und schwacher Außendarstellung. Rangnick soll laut dem Bericht als möglicher Nachfolger im Gespräch sein – spätestens nach dieser Saison.

Guter Ruf in Deutschland

In Deutschland hat Rangnick seine Spuren längst hinterlassen: Pokal- und Supercupsieger mit Schalke (2011), Aufstiege mit Hannover (2002), Hoffenheim (2008) und Leipzig (2016). Kein Wunder also, dass die Bundesliga immer wieder nach ihm ruft. Allerdings: Nach Informationen der BILD gab es bislang keinen Kontakt zwischen Wolfsburg und Rangnick.

Vertrag endet beim ÖFB

Der Familienvater ist derzeit voll auf die WM-Qualifikation mit Österreich fokussiert – die Chancen stehen gut: Das ÖFB-Team führt die Gruppe H an, trifft am Samstag auf Zypern und am Dienstag auf Verfolger Bosnien-Herzegowina. Rangnick selbst will Österreich 2026 zur WM nach Kanada, Mexiko und in die USA führen. Ob er danach noch einmal in der Bundesliga anheuert – oder sogar früher – bleibt offen. Fakt ist: Der Name Rangnick ist in Deutschland wieder heiß gehandelt!

