So löst Österreich schon morgen das WM-Ticket

Das ÖFB-Team könnte schon am Samstag über das Ticket jubeln.

Das ÖFB-Team kann sich erstmals seit 1998 wieder auf die größte Fußballbühne zurückschießen: Marko Arnautović & Co. haben es als Tabellenführer der Gruppe H selbst in der Hand. Vor den Spielen auf Zypern (Sa., 18 Uhr) und gegen Bosnien (Di., 20.45 Uhr) in Wien steht die Tür zur WM 2026 sperrangelweit offen. Das sind die Szenarien:

Sieg gegen Zypern - direkter WM-Zünder

Gewinnt die Rangnick-Truppe auf Zypern, ist das Ticket beim Abpfiff noch nicht fix. Verfolger Bosnien liegt zwei Punkte zurück und spielt um 20.45 Uhr gegen Rumänien. Lässt die Balkan-Elf Punkte liegen, ist Österreich automatisch bei der WM.

Remis -ÖFB-Team darf trotzdem jubeln

Auch mit einem Punkt auf Zypern lässt sich hoffen. Selbst wenn es im Finale gegen Bosnien schiefgeht, kann Österreich durchmarschieren – wenn Bosnien gegen Rumänien verliert und Rumänien San Marino nicht aus dem Stadion schießt.

WM-Traum platzt nicht mal bei einer Pleite

Unglaublich, aber wahr: Österreich wäre sogar bei einer Pleite auf Zypern und einem Remis gegen Bosnien fix durch – wenn Bosnien nicht gegen Rumänien siegt und Rumänien keine sechs Punkte holt.