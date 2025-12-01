Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Italien
Valentino Lazaro
© Getty Images

Auch Katar möglich

Transfergerücht: Besiktas jagt ÖFB-Legionär

01.12.25, 12:49
Teilen

Bei Torino ist Valentino Lazaro eine feste Größe und besticht vor allem durch die verschiedenen Positionen, auf denen er eingesetzt werden kann. Sein Vertrag im Sommer läuft jedoch aus, dadurch wird er für zahlreiche Klubs interessant - darunter auch Beşiktaş aus der Türkei.

Beşiktaş und Al-Duhail aus Katar sind zwei Vereine, die der Transfer-Experte Rudy Galetti in seinem Bericht über Lazaro nennt.

In nur einem einzigen Spiel kam der 29-Jährige bislang zu keinem Einsatz, beinahe in jedem Spiel ist Lazaro von Beginn an aktiv. Eingesetzt wurde er bislang sowohl am linken als auch am rechten Flügel - in einer 3/5er-Kette und auch in einer Viererkette.

Passt Lazaro ins Beşiktaş-Profil?

Bei Beşiktaş passt der 36-fache ÖFB-Nationalspieler nicht zu 100 Prozent ins Anforderungsprofil. Erst kürzlich vermeldete Präsident Serdal Adalı, nicht mehr hohe Summen für Spieler ausgeben zu wollen, die bei Beşiktaş ihre Karriere beenden.

Mit 29 Jahren hat Lazaro noch einige Jahre vor sich, durch die wegfallende Ablösesumme fällt das Alter ohnehin nicht so stark ins Gewicht. Trainer Sergen Yalçın sagte zuletzt: "Wir ziehen nicht in Betracht, Spieler aus der Türkei zu holen. Die diesbezüglichen Berichte sind falsch. Sowohl die genannten Namen als auch die mir zugeschriebenen Aussagen sind unwahr. Unsere Fans sollten diesen Gerüchten keinen Glauben schenken."

Beşiktaş-Trainer: "Scouting in ganz Europa aktiv"

Außerdem betonte er, den Fokus mehr auf Europa zu richten: "Wir haben ein neues Scouting-Team aufgebaut, das in ganz Europa aktiv ist. Wir können uns den Luxus, bei Transfers Fehler zu machen, nicht mehr erlauben."

Noch ist die Saison bis zum Sommer lange, doch mit seinen Leistungen seit seinem leihweisen und später fixen Wechsel von Inter Mailand zum FC Turin hat Lazaro definitiv auf sich aufmerksam gemacht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden