Transfergerücht: Besiktas jagt ÖFB-Legionär

Bei Torino ist Valentino Lazaro eine feste Größe und besticht vor allem durch die verschiedenen Positionen, auf denen er eingesetzt werden kann. Sein Vertrag im Sommer läuft jedoch aus, dadurch wird er für zahlreiche Klubs interessant - darunter auch Beşiktaş aus der Türkei.

Beşiktaş und Al-Duhail aus Katar sind zwei Vereine, die der Transfer-Experte Rudy Galetti in seinem Bericht über Lazaro nennt.

In nur einem einzigen Spiel kam der 29-Jährige bislang zu keinem Einsatz, beinahe in jedem Spiel ist Lazaro von Beginn an aktiv. Eingesetzt wurde er bislang sowohl am linken als auch am rechten Flügel - in einer 3/5er-Kette und auch in einer Viererkette.

Passt Lazaro ins Beşiktaş-Profil?

Bei Beşiktaş passt der 36-fache ÖFB-Nationalspieler nicht zu 100 Prozent ins Anforderungsprofil. Erst kürzlich vermeldete Präsident Serdal Adalı, nicht mehr hohe Summen für Spieler ausgeben zu wollen, die bei Beşiktaş ihre Karriere beenden.

Mit 29 Jahren hat Lazaro noch einige Jahre vor sich, durch die wegfallende Ablösesumme fällt das Alter ohnehin nicht so stark ins Gewicht. Trainer Sergen Yalçın sagte zuletzt: "Wir ziehen nicht in Betracht, Spieler aus der Türkei zu holen. Die diesbezüglichen Berichte sind falsch. Sowohl die genannten Namen als auch die mir zugeschriebenen Aussagen sind unwahr. Unsere Fans sollten diesen Gerüchten keinen Glauben schenken."

Beşiktaş-Trainer: "Scouting in ganz Europa aktiv"

Außerdem betonte er, den Fokus mehr auf Europa zu richten: "Wir haben ein neues Scouting-Team aufgebaut, das in ganz Europa aktiv ist. Wir können uns den Luxus, bei Transfers Fehler zu machen, nicht mehr erlauben."

Noch ist die Saison bis zum Sommer lange, doch mit seinen Leistungen seit seinem leihweisen und später fixen Wechsel von Inter Mailand zum FC Turin hat Lazaro definitiv auf sich aufmerksam gemacht.