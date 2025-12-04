16 Bands rockten gegen Gewalt an Frauen

Mitreißende Live-Acts, klare Botschaften und spürbarer Gemeinschaftssinn: Das Charity-Konzert „16 Bands gegen Gewalt x Otta Office“ mobilisierte am Mittwochabend zahlreiche Besucher und stärkte White Ribbon Österreich sowie die Wiener Frauenhäuser mit Aufmerksamkeit, Solidarität und Spendenkraft.

Wenn Musik Haltung zeigt, entsteht Resonanz, die weit über die Bühne hinausreicht. Diese Dynamik wurde am 3. Dezember im Gerstenboden der Ottakringer Brauerei spürbar, als 16 nationale Acts im Rahmen des erstmals ausgetragenen Benefizformats „16 Bands gegen Gewalt x Otta Office“ gemeinsam ein sicht- und hörbares Statement gegen Gewalt an Frauen setzten.

Megan © Christian Jobst

Zahlreiche Besucher folgten dem Call for Awareness – ein Abend, an dem Entertainment und gesellschaftliche Verantwortung nahtlos ineinandergriffen. Moderiert von Caroline Athanasiadis, Berni Wagner und Roman Gregory entwickelte sich das Event zu einem kraftvollen Schulterschluss unterschiedlichster Künstler, Unterstützer und Partner.

Metalheads United © Christian Jobst

Bunt gemischtes LineUp

Das Line-up spannte einen breiten stilistischen Bogen – von Pop und Indie über Hip-Hop bis Rock und Metal – und präsentierte Acts wie Dame, Aymz, Lucas Fendrich, Lizz Görgl, Onk Lou, Don Dom, Lika Doss, Megan, Fanni, Zug nach Wien, Brewtality, Schrumm, Metalheads United, Omegaherz und Echo sowie einen Überraschungsauftritt von Drew Sarich. Jede Performance trug die gemeinsame Mission: Bewusstsein schaffen, Solidarität stärken und Gewaltprävention sichtbar machen. Die Energie im Saal spiegelte deutlich wider, wie sehr das Thema berührt und mobilisiert.

Don Dom © Christian Jobst

Der Gesamterlös des Abends wird zur Hälfte an White Ribbon Österreich und zur Hälfte an den Verein Wiener Frauenhäuser gespendet. Als Sponsoringpartner engagiert sich oeticket/eventim Austria und stärkt das Projekt mit zusätzlicher Sichtbarkeit und Support im Umfeld der österreichischen Live-Entertainment-Szene.