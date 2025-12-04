Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Caroline Athanasiadis und Roman Gregory
© Christian Jobst

Klare Botschaft

16 Bands rockten gegen Gewalt an Frauen

04.12.25, 09:24
Teilen

Mitreißende Live-Acts, klare Botschaften und spürbarer Gemeinschaftssinn: Das Charity-Konzert „16 Bands gegen Gewalt x Otta Office“ mobilisierte am Mittwochabend zahlreiche Besucher und stärkte White Ribbon Österreich sowie die Wiener Frauenhäuser mit Aufmerksamkeit, Solidarität und Spendenkraft.

Wenn Musik Haltung zeigt, entsteht Resonanz, die weit über die Bühne hinausreicht. Diese Dynamik wurde am 3. Dezember im Gerstenboden der Ottakringer Brauerei spürbar, als 16 nationale Acts im Rahmen des erstmals ausgetragenen Benefizformats „16 Bands gegen Gewalt x Otta Office“ gemeinsam ein sicht- und hörbares Statement gegen Gewalt an Frauen setzten. 

Megan

Megan

© Christian Jobst

Zahlreiche Besucher folgten dem Call for Awareness – ein Abend, an dem Entertainment und gesellschaftliche Verantwortung nahtlos ineinandergriffen. Moderiert von Caroline Athanasiadis, Berni Wagner und Roman Gregory entwickelte sich das Event zu einem kraftvollen Schulterschluss unterschiedlichster Künstler, Unterstützer und Partner. 

Metalheads United

Metalheads United

© Christian Jobst

Bunt gemischtes LineUp

Das Line-up spannte einen breiten stilistischen Bogen – von Pop und Indie über Hip-Hop bis Rock und Metal – und präsentierte Acts wie Dame, Aymz, Lucas Fendrich, Lizz Görgl, Onk Lou, Don Dom, Lika Doss, Megan, Fanni, Zug nach Wien, Brewtality, Schrumm, Metalheads United, Omegaherz und Echo sowie einen Überraschungsauftritt von Drew Sarich. Jede Performance trug die gemeinsame Mission: Bewusstsein schaffen, Solidarität stärken und Gewaltprävention sichtbar machen. Die Energie im Saal spiegelte deutlich wider, wie sehr das Thema berührt und mobilisiert. 

Don Dom 

Don Dom 

© Christian Jobst

Der Gesamterlös des Abends wird zur Hälfte an White Ribbon Österreich und zur Hälfte an den Verein Wiener Frauenhäuser gespendet. Als Sponsoringpartner engagiert sich oeticket/eventim Austria und stärkt das Projekt mit zusätzlicher Sichtbarkeit und Support im Umfeld der österreichischen Live-Entertainment-Szene.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden