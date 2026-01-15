Glatteis-Unfall: Ex-ORF-Star Verena Scheitz muss Termine absagen!

Ein Sturz auf Glatteis hat für Verena Scheitz bittere Folgen: Die Kabarettistin hat sich dabei das Bein gebrochen und muss nun mehrere Auftritte absagen.

Das winterliche Glatteis hat eine weitere prominente Leidtragende: Die ehemalige ORF-Moderatorin und Kabarettistin Verena Scheitz ist am Montag, dem 12. Jänner, im Zuge des aktuellen Glatteis-Chaos gestürzt und hat sich dabei das Bein gebrochen. Das bestätigte Grande Dame Birgit Sarata im Gespräch mit oe24.

Terminabsagen

„Es ist ein Drama, sie hätte eigentlich zum Zuckerbäckerball kommen sollen, aber jetzt muss sie natürlich absagen“, so Sarata. Der Unfall hat damit nicht nur private, sondern auch berufliche Konsequenzen. Auch eine Premiere, die für die kommende Woche angesetzt war, muss infolge des Unfalls neu besetzt werden. Für die Produktion bedeutet das eine organisatorische Herausforderung, für Scheitz selbst eine erzwungene Pause mitten in einer arbeitsreichen Phase.





Die Hoffnung richtet sich nun auf die kommenden Wochen. Denn bereits am 30. Jänner sollte sie wieder mit ihrem Kabarettprogramm "Der Lack ist ab!" auf der Bühne stehen. Ob Scheitz bis dahin wieder fit genugsein wird, bleibt abzuwarten.