Betrunken? ORF-Star verwechselte Martina Kaiser mit Bettina Assinger

Man sagt, jeder Mensch habe irgendwo auf der Welt einen Doppelgänger. Eine Theorie, die nicht nur im Internet für Staunen sorgt, sondern auch in der heimischen Promi-Szene für amüsante Anekdoten. Bei einem Society-Empfang wurde genau darüber geplaudert – und im Gespräch mit oe24 verrieten einige bekannte Gesichter, wie es ist, mit einem prominenten Ebenbild zu leben.

Künstler Franz Josef Baur kennt das Phänomen nur zu gut. Immer wieder werde er auf eine auffallende Ähnlichkeit mit Hollywood-Star Jude Law angesprochen. Ein Vergleich, den Baur mit sichtlicher Freude entgegennimmt. Wer würde sich schließlich nicht geschmeichelt fühlen, mit einem der begehrtesten Schauspieler der Filmgeschichte verglichen zu werden?

Auch Moderatorin Martina Kaiser kann von Doppelgänger-Erfahrungen berichten – und ihre Geschichte ist mindestens genauso unterhaltsam. Im Gespräch mit oe24 erzählt sie von einem Moment, der gleichermaßen lustig wie leicht peinlich war: „Da ist einmal eine bekannte ORF-Moderatorin zu mir hergekommen und hat die ganze Zeit mit mir geredet und mich umarmt. Wir kennen uns aber gar nicht so gut“, erinnert sich Kaiser lachend. Den Namen wolle sie aus Respekt nicht nennen, schließlich sei es eine feuchtfröhliche Nacht gewesen.





Erst nach einigen irritierten Sekunden sei ihr klar geworden, was passiert war. „Ich bin dann draufgekommen, dass sie mich mit Bettina Assinger verwechselt hat.“ Ein Missverständnis, das für beide Seiten wohl ebenso überraschend wie amüsant gewesen sein dürfte. Kaiser nimmt es gelassen: Solche Momente gehörten offenbar dazu, wenn man einer prominenten Kollegin zum Verwechseln ähnlich sieht.

Die Gespräche beim Empfang zeigten einmal mehr: Auch Promis sind nicht davor gefeit, verwechselt zu werden. Ob Hollywood-Star oder heimische TV-Legende – Doppelgänger sorgen für Gesprächsstoff, Schmunzler und kleine Irritationen. Und sie beweisen, dass man selbst im Rampenlicht manchmal nicht ganz man selbst ist.