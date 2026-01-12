Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Heather Milligan und Arnold Schwarzenegger
© Getty

Versteigerung

Promis unter dem Hammer: Schwarzenegger macht Kitzbühel erneut zur Klimabühne

12.01.26, 10:15
Teilen

Der Terminator bittet wieder zum Dinner und zur Versteigerung für Umwelt- und Klimaschutz am 22. Jänner beim Stanglwirt.

Arnold Schwarzenegger setzt sein unermüdliches Engagement für Umwelt- und Klimaschutz auch im Rahmen des Hahnenkammwochenendes 2026 in Kitzbühel konsequent fort. Wie bereits in den vergangenen Jahren lädt der gebürtige Steirer im renommierten Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt in Going zu einem Dinner mit anschließender Charity-Auktion – ganz im Zeichen nachhaltiger Verantwortung.

Mehr lesen:

Rockstars im Wohnzimmer

Im Mittelpunkt des Abends stehen erneut außergewöhnliche Auktionsobjekte und einmalige Erlebnisse, die ihresgleichen suchen. Zur Versteigerung gelangen exklusive Sammlerstücke aus dem persönlichen Besitz Schwarzeneggers ebenso wie hochkarätige Sport- und VIP-Erfahrungen. Zu den besonderen Highlights zählen etwa eigens entwickelte, nachhaltig produzierte Ski der Schwarzenegger Climate Initiative in Kooperation mit HEAD, die in streng limitierter Edition aufgelegt wurden. Darüber hinaus dürfen sich Bieter auf ein persönliches Workout mit Arnold Schwarzenegger oder auf ein exklusives Wohnzimmerkonzert der Rockband The BossHoss freuen. Die Auktion verspricht damit auch 2026 ein hochklassiges Programm mit einzigartigen Ersteigerungsmöglichkeiten.

Arnold Schwarzenegger
© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der gesamte Erlös des Abends kommt der Schwarzenegger Climate Initiative zugute. Mit den gesammelten Spendengeldern unterstützt die Initiative internationale Umwelt- und Klimaschutzprojekte und organisiert unter anderem die jährlich stattfindende Klimakonferenz AUSTRIAN WORLD SUMMIT. Diese begeht im Jahr 2026 ein besonderes Jubiläum: Am 16. Juni findet der Summit bereits zum zehnten Mal in der Wiener Hofburg statt – unter dem kraftvollen Motto „WE ARE UNSTOPPABLE“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden