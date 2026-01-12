Promis unter dem Hammer: Schwarzenegger macht Kitzbühel erneut zur Klimabühne

Der Terminator bittet wieder zum Dinner und zur Versteigerung für Umwelt- und Klimaschutz am 22. Jänner beim Stanglwirt.

Arnold Schwarzenegger setzt sein unermüdliches Engagement für Umwelt- und Klimaschutz auch im Rahmen des Hahnenkammwochenendes 2026 in Kitzbühel konsequent fort. Wie bereits in den vergangenen Jahren lädt der gebürtige Steirer im renommierten Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt in Going zu einem Dinner mit anschließender Charity-Auktion – ganz im Zeichen nachhaltiger Verantwortung.

Im Mittelpunkt des Abends stehen erneut außergewöhnliche Auktionsobjekte und einmalige Erlebnisse, die ihresgleichen suchen. Zur Versteigerung gelangen exklusive Sammlerstücke aus dem persönlichen Besitz Schwarzeneggers ebenso wie hochkarätige Sport- und VIP-Erfahrungen. Zu den besonderen Highlights zählen etwa eigens entwickelte, nachhaltig produzierte Ski der Schwarzenegger Climate Initiative in Kooperation mit HEAD, die in streng limitierter Edition aufgelegt wurden. Darüber hinaus dürfen sich Bieter auf ein persönliches Workout mit Arnold Schwarzenegger oder auf ein exklusives Wohnzimmerkonzert der Rockband The BossHoss freuen. Die Auktion verspricht damit auch 2026 ein hochklassiges Programm mit einzigartigen Ersteigerungsmöglichkeiten.

Der gesamte Erlös des Abends kommt der Schwarzenegger Climate Initiative zugute. Mit den gesammelten Spendengeldern unterstützt die Initiative internationale Umwelt- und Klimaschutzprojekte und organisiert unter anderem die jährlich stattfindende Klimakonferenz AUSTRIAN WORLD SUMMIT. Diese begeht im Jahr 2026 ein besonderes Jubiläum: Am 16. Juni findet der Summit bereits zum zehnten Mal in der Wiener Hofburg statt – unter dem kraftvollen Motto „WE ARE UNSTOPPABLE“.