Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Gerda Rogers
© Instagram

Society-Auftakt

Stanglwirt: Star-Astrologin Gerda Rogers startet Kitzbühel-Countdown

08.01.26, 16:29
Teilen

Da wo am 23. Jänner die Weißwurst kocht, glüht Gerda Rogers bereits vor. Sie bringt die Ruhe vor dem Promi-Ansturm. 

Wenn Balthasar Hauser und seine Familie am 23. Jänner zur legendären Weißwurstparty laden, verwandelt sich der Stanglwirt einmal mehr in einen Hotspot der nationalen und internationalen Prominenz. Kaum ein gesellschaftliches Ereignis rund um den Hahnenkamm zieht Jahr für Jahr eine derart hohe Dichte an Stars, Entscheidungsträgern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an.

Mehr lesen: 

Auch heuer wird die Gästeliste wieder hochkarätig sein: Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier, Leona König, Alexander Wrabetz, DJ Ötzi und zahlreiche weitere prominente Namen werden im traditionsreichen Wellness-Hotel erwartet. Für viele gilt die Weißwurstparty längst als Fixpunkt im winterlichen Society-Kalender.

 


 

Die Ruhe vor dem Society-Sturm

Während der große Ansturm noch bevorsteht, ist eine bekannte Persönlichkeit bereits vor Ort: Star-Astrologin Gerda Rogers hat im Stanglwirt Quartier bezogen. Gemeinsam mit ihrem Manager Clemens Trischler gönnt sie sich einige entspannte Tage, um Kraft zu tanken – bevor rund um das Hahnenkamm-Wochenende der gesellschaftliche Ausnahmezustand ausbricht.

Für Gäste des Stanglwirts gab es noch ein besonderes Schmankerl: Gerda Rogers nahm sich Zeit, um einigen Glücklichen das Horoskop live zu deuten und gab viele Einblicke in die Sterne. 

Zwischen alpiner Gelassenheit und internationalem Society-Trubel zeigt sich einmal mehr, warum der Stanglwirt weit mehr ist als ein Luxushotel: Er ist Bühne, Treffpunkt und Rückzugsort zugleich – und während des Hahnenkammrennens der Mittelpunkt der Promiwelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden