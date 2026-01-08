Stanglwirt: Star-Astrologin Gerda Rogers startet Kitzbühel-Countdown

Da wo am 23. Jänner die Weißwurst kocht, glüht Gerda Rogers bereits vor. Sie bringt die Ruhe vor dem Promi-Ansturm.

Wenn Balthasar Hauser und seine Familie am 23. Jänner zur legendären Weißwurstparty laden, verwandelt sich der Stanglwirt einmal mehr in einen Hotspot der nationalen und internationalen Prominenz. Kaum ein gesellschaftliches Ereignis rund um den Hahnenkamm zieht Jahr für Jahr eine derart hohe Dichte an Stars, Entscheidungsträgern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an.

Auch heuer wird die Gästeliste wieder hochkarätig sein: Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier, Leona König, Alexander Wrabetz, DJ Ötzi und zahlreiche weitere prominente Namen werden im traditionsreichen Wellness-Hotel erwartet. Für viele gilt die Weißwurstparty längst als Fixpunkt im winterlichen Society-Kalender.





Die Ruhe vor dem Society-Sturm

Während der große Ansturm noch bevorsteht, ist eine bekannte Persönlichkeit bereits vor Ort: Star-Astrologin Gerda Rogers hat im Stanglwirt Quartier bezogen. Gemeinsam mit ihrem Manager Clemens Trischler gönnt sie sich einige entspannte Tage, um Kraft zu tanken – bevor rund um das Hahnenkamm-Wochenende der gesellschaftliche Ausnahmezustand ausbricht.

Für Gäste des Stanglwirts gab es noch ein besonderes Schmankerl: Gerda Rogers nahm sich Zeit, um einigen Glücklichen das Horoskop live zu deuten und gab viele Einblicke in die Sterne.

Zwischen alpiner Gelassenheit und internationalem Society-Trubel zeigt sich einmal mehr, warum der Stanglwirt weit mehr ist als ein Luxushotel: Er ist Bühne, Treffpunkt und Rückzugsort zugleich – und während des Hahnenkammrennens der Mittelpunkt der Promiwelt.