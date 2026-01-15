Ein Geschenk, das Fragen aufwirft – und für Gelächter sorgt: Mirjam Weichselbraun zeigt auf Instagram ein ungewöhnliches Gadget, das sie von Freunden bekommen hat. Ihre Fans müssen schmunzeln.

Es gibt Geschenke, die umarmen die Seele. Und es gibt Geschenke, die umarmen die Realität. Mirjam Weichselbraun jedenfalls hat jüngst erfahren, dass wahre Freundschaft nicht immer aus Duftkerzen und liebevoller Unverbindlichkeit besteht, sondern bisweilen aus Kunststoff und klarer Funktionalität. Der Beweis: eine Shewee. Ja, genau jene Apparatur, die Frauen das erlaubt, was die Zivilisation dem Mann seit Jahrtausenden gönnt – das Stehpinkeln.

Mehr lesen:

„Schaut nach einem Spaß-Geschenk aus. Ist es aber nicht, sondern zeigt, dass da jemand an mich denkt“, schreibt Weichselbraun zu ihrem Instagram-Posting und verleiht dem vermeintlichen Ulk damit eine existenzielle Tiefe. Wer nun glaubt, es handle sich um eine Laune des Boulevards, irrt: Die Shewee ist Teil einer ernsten Ausrüstungsliste für eine Polar-Expedition im März. März. Polar. Expedition. Man spürt die Kälte schon beim Lesen.





Weichselbraun geht die Expedition mit Ironie an

Die Schauspielerin und Moderatorin gesteht dabei mit entwaffnender Ehrlichkeit: Sie mag Wärme. Sie mag Komfort. Und sie mag offenbar Entscheidungen aus dem Bauch heraus, die später mit leiser Ironie zurückzwinkern. „Eine Polar-Expedition im März macht deshalb total Sinn. NOT“, heißt es trocken. Es ist dieser lakonische Ton, der aus der Not eine Tugend macht – oder zumindest eine Geschichte.

Dass Zweifel sie bisweilen davon abhalten, Ideen in die Tat umzusetzen, wolle sie ändern. Der Wille ist da, die Socken sind gepackt. Und irgendwo zwischen Thermounterwäsche und Hightech-Gadgets liegt nun also ein kleines Symbol der Emanzipation in Extremlagen. Ein Geschenk, das sagt: Wir glauben an dich. Und wir glauben an Schwerkraft, Windchill und praktische Lösungen.

Fans machen sich lustig

Die Fans reagieren erwartungsgemäß mit jener Mischung aus Zuneigung und Häme, die Social Media zur Kunstform erhoben hat. „Was hast du für Freunde?“, fragt einer und trifft damit den Kern der Sache. Ein anderer bringt die Erklärung auf den Punkt: „Was man halt so macht, wenn kein Dancing Stars im Frühjahr ist.“ Man könnte hinzufügen: Wenn das Parkett fehlt, ruft eben das Eis.